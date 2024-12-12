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    Отношения Слишковича с игроками «Оренбурга» испортились

    В «Оренбурге» напряженные отношения в коллективе.

    «Боснийский тренер пытается «воспитывать» футболистов, предлагая им своe видение футбола, подхода к делу и тактических идей. Слишкович не принимает возражений, настаивая на своeм.

    В результате в команде появился ряд футболистов, недовольных подходом главного тренера. Игроки считают, что бывший тренер команды Давид Деограссия старался найти подход к каждому из них», – написал источник.

    • «Оренбург» идет на последнем месте.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.
    • Слишковича назначили осенью вместо Давида Деограсии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    12.12.2024 14:07
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    Комментарии (3)
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    SLADE2019
    1734004161
    Пусть сначала научатся как следует играть, а потом к требованиям тренера претензии предъявляют. Можно подумать они блистали при прошлом тренере.
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    The only one
    1734006732
    Низы не хотят- верхи не могут...
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