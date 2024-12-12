Отношения Слишковича с игроками «Оренбурга» испортились

В «Оренбурге» напряженные отношения в коллективе.

«Боснийский тренер пытается «воспитывать» футболистов, предлагая им своe видение футбола, подхода к делу и тактических идей. Слишкович не принимает возражений, настаивая на своeм.

В результате в команде появился ряд футболистов, недовольных подходом главного тренера. Игроки считают, что бывший тренер команды Давид Деограссия старался найти подход к каждому из них», – написал источник.

«Оренбург» идет на последнем месте.

Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.

Слишковича назначили осенью вместо Давида Деограсии.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов