Родилась елочка. Почему на засвет состава сборной Англии не стоит обращать внимания

Ложные выводы

Довольно сложно понять, как, увидев вот это, можно строить долгоиграющие умозаключения. Тем не менее, в западной, и даже российский, прессе вполне категорично утверждают, что английские тренеры, экие они недоумки, спалили большой тактический сюрприз. Ходжсон поставил 12 защитных экранов от папарацци по периметру базы, но не научил помощник поворачивать лист нужной стороной. Ага, конечно. Ну да ладно, давайте к конструктиву.

В хаотичном черновике Льюигтона отражены построения команды в атаке – тут с коллегами-гадалками не согласиться сложно. Но почему-то все уверенно утверждают, что Ходжсон собирается играть «елочкой», выставляя Руни и Алли под Кейном. Но, дорогие мои, чуть выше нарисовано еще три (три!) варианта! Перечеркнутая тройка хавов, где справа виднеется фамилия Баркли, казачьи 4-2-2-2 с Кейном и Варди в центре и резервный вариант с той же схемой, где их заменяют Рэшфорд и Стерлинг. Но да, безусловно, если в нижней части листа тренеры ничего не черкали, то остановились именно на этом варианте, выбрав из всей безумно трешовой тройки идей самую несуицидальную.

Эмпирический пробел

Ок, в следующих пунктах будем доказывать от противного, раз уж новостные ленты массово рядятся в рождественские английские «елочки».

Допустим, что Ходжсон действительно припас для нас эту диковинную и не особенно популярную в современном футболе схему. Но как ее наиграть? Ни разу за последний год, даже после замен по ходу игры, Англия не выстраивалась в такую формацию. Перед Евро же активно наигрывалась 4-3-3 с явными фланговыми нападающими (Варди, Стерлинг, Руни, Лаллана), а в последнем на данный момент матче – с португальцами – использовалась отработанная в отборе к Евро 4-3-1-2 с Руни под нападающими. На практике хоть сколько-нибудь похожий на «елочку» вариант не воплощался ни разу. Получается, Ходжсон полностью меняет взаимодействия в атаке и центре поля только ради того, чтобы удивить Слуцкого. Очень разумно.

Риск в центре поля

Теперь давайте представим, что хотя бы один игрок из троицы полузащитников травмируется. Особенность в том, что и Дайер, и Уилшир, и Милнер отличаются прекрасной игрой в обороне и высочайшим уровнем работоспособности. В резерве есть лишь один игрок такого типа – Джордан Хендерсон. И все. Наверное, именно поэтому Ходжсон отцепил Дринкуотера, ведь так хотелось выбрать схему, где необходимы три полузащитника оборонительного плана, при всего четырех таковых в заявке. А что, риск – дело благородное.

Нападающие

Пункт, вытекающий из предыдущего. Дринкуотера в сборную не взяли, но оставили Рэшфорда. Старине Рою жуть как необходимы пять номинальных центрфорвардов в заявке и еще уйма футболистов, которые могут сыграть на фланге атаки, в схеме со всего одним нападающим. Конкуренция на позиции порождает прогресс. Так что ждем от Харри Кейна футбола уровня Ференца Пушкаша лучших лет.

Плеймейкеры

Достаточно того, что Руни на позиции под нападающими не впечатлял ни в одном матче за сборную. Товарняк с португальцами и вовсе был для него провальным. Более-менее все, даже самые консервативные эксперты, сходятся на том, что Уэйн в стартовом составе сейчас лишний – ни в центре, ни на фланге, ни на острие ему нет места. Есть исполнители, которые с каждой из функций справляются лучше.

При «елочном» варианте в подмогу к Руни отряжают как раз отличного креативщика, который на этой позиции смотрится как влитой. Но на помощь ли? Они ведь не Бэтмен с Робином, где один будет крушить врагов, а другой прикрывать и подавать необходимые гаджеты. Впереди ведь есть третий лишний, который совсем не лишний, а, наоборот, главный. Во имя него будут стараться все 9 полевых футболистов. Имя ему Харри Кейн. Именно к его ногам нужно максимально удобно подать мяч. Ладно, когда Руни неожиданно смещается с фланга, но тут он в одной зоне с Алли и своим именем будет автоматически перетягивать одеяло передач на себя. Но сам ведь не придумает и не отдаст так, как умеет это юный мулат. Да и связки у них, как таковой, не было никогда. На практике все представляет даже сложнее, чем Джеррард+Лэмпард. Там хотя бы каждый совмещал в себе и статус, и мастерство. Здесь же будет отдельно мастерство, и отдельно статус.

Слабости сборной России

Вполне логично считать, что в данной тактике скрыто оружие, направленное на уязвимые места нашей сборной. Но так ли это?

Из всех убийственных разработок, подготавливаемых англичанами в преддверии Евро, при тактике 4-3-2-1 остается лишь одна – подключение монструозных фланговых защитников. Здесь им отдается на безостановочный челночный бег целый фланг. Это замечательно и всегда актуально против нас, особенно если говорить о левом крае. Но зачем самим усложнять себе задачу, перестраиваясь с 4-3-3, где на флангах было сразу по два человека, и нападающие регулярно отрабатывали. Причем какие нападающие: реактивные Варди и Стерлинг (или же опытный Руни), которые в клочья порвут крайних защитников любой европейском сборной своей стартовой скоростью и грамотностью перемещения. С поддержкой в виде диких Роуза и Уокера для соперников все становится совсем жутко.

Но к трем нападающим (или хотя бы двум) Ходжсон-то еще вернется. Схема ведь только под нас заготовлена, ведь Рой ничем не лучше фанатов серии Football Manager с их извращенной фантазией и готов под каждого соперника подбирать особую формацию. Как же он собрался «елкой» накрывать наши построения? Вот есть у нас проблема с искусственным офсайдом, но на этом ведь ловят обычно через резкие диагонали во фланг. А там в атаке никого. Также регулярно проваливаемся на флангах, но Уокеру и Роузу некогда весь матч тиранить оборону, сами ведь защитники. Зато Рой решил изнасиловать наше больное место – страдающий от травм ключевых игроков центр поля – отрядив туда сразу пять человек. Три из которых не дадут возможности дышать феерическому на позиции центрального атакующего Шатову. Необходимость, что уж там. А вот организовывать противоядия для Смолова и Кокорина незачем: выигрывать матч у сборной России ведь должны роботы Уокер и Роуз, которые лишь чисто визуально в концовке АПЛ казались изможденными после 70-ой минуты.

Безусловно, 4-3-3 против 4-3-3 – это слишком просто и вообще для детей. Гораздо веселее оголить фланги и весь матч пытаться протолкнуть мяч на Кейна, которого будут крыть всей русской центральной зоной. Не иначе, перед Евро англичане всем тренерским штабом зачитывались творениями Леопольда фон Захер-Мазоха.

Это очередная уловка или фейк

А теперь давайте снизим долю сарказма до 10%. На невольно показанной Льюигтоном бумажке, вероятнее всего, отображались резервные варианты, тактика для концовок особых матчей или попросту мозговой штурм штаба. Делать выводы из любого листочка, замеченного журналистами, опрометчиво и глупо, ибо там может быть все, что угодно. В том числе, даже заранее спланированная уловка. Хайп в прессе поднялся. Мог дойти до Слуцкого и заставить его задуматься. А это очень хитрый стратегический ход. Хотят тут уже я начал сказки выдумывать и пора остановиться.

Вместе с эти случаем вспоминается еще один интересный вброс. За два дня до официального оглашения расширенного состава на официальном сайте ФА его якобы случайно опубликовали. Футбольная общественность сразу же начала подкалывать нерадивых англичан и не обратила внимание на то, что произошло через два дня. Так, в команде естественное не оказалось заявленных на сайте Ягелки и Шоу, а реальный выбор Ходжсона с Роузом и Рэшфордом оказался в разы более здравым. И даже Таунсенду с Делфом он предоставил шанс потренироваться, да побегать в товарняках, хотя про них сайт забыл. Что это было: хакерский троллинг и намеренный фейк он тренерского штаба, так и осталось неизвестным.

В любом случае вариант с 4-3-2-1 против сборной России кажется самым опрометчивым и маловероятным из возможных. Он не только делает наигрывание сочетаний в товарищеских матчах пустой тратой времени, но и является созданием трудностей для самих себя. Увы, но подобные характеристики сейчас ближе к нашей сборной, чем к английской. Если, конечно, тактика Слуцкого в товарняках не была аналогией бумажки в руках Рэя Льюигтона.

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