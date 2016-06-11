Оптимизм на оптимизме. А что? А вдруг? Блог «Футбол в стиле Ретро» дает оптимистичный прогноз на итоги Евро.

Стартовал главный турнир года – чемпионат Европы по футболу. Примет участие в турнире и сборная необъятной нашей Родины – сборная России. Мало кто ждет от нашей команды блистательного выступления на Евро. Однако, автор блога «Футбол в стиле Ретро», являясь настоящим патриотом всея российского футбола и болельщиком сборной России с приличным стажем, считает, что в российскую дружину нужно просто верить (а ничего другого и не остается). И тогда всё у нее получится!

Итак, шесть причин, почему сборная России выиграет чемпионат Европы во Франции.

Причина №1. Лимит поражений на год исчерпан.

Давно было замечено, что сборная России по футболу – это такая неподдающаяся любой здравой логике команда, способная и обыграть кого угодно, и проиграть кому угодно. В 2016 году россияне уже дважды уступили в товарищеских матчах, выполнив норму поражений последних шести лет (не включая год текущий). Более двух раз за календарный год сборная России не проигрывала с 2009 года, ну и как бы хватит! Пришло время побед!

Причина №2. У сборной России есть хитрый план.

Последние матчи российской дружины ввергли в уныние даже самых ярых оптимистов. И дело даже не в утешительных результатах (для кого важен счёт в «товариках», есть такие?), а в отсутствии рисунка игры. Да, были проблески, но в целом в июньских матчах всё выглядело «слегка» печальным. Есть версия, что наши ребята просто притворялись, дабы всячески запутать соперников по турниру! Посмотрели англичане, словаки, валлийцы и прочие на июньские мучения наших сборников и теперь думают: «Да мы у этих медведей балалайку отберём без проблем…» Ничего у вас не выйдет, господа соперники, отгрузим по трёшке всем и каждому. Кто к нам за балалайкой придёт, тот от этой же самой балалайки и убегать будет. И никакие Бейлы, Гамшики и Варди не помогут!

Причина №3. У нас есть тайное оружие.

Редкий любитель футбола не слышал фразу Гари Линекера: «В футбол играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы». Это недалеко от истины, сборная Германии сейчас является действующим чемпионом мира. Так вот, об этом наверняка знали руководители РФС и главный тренер сборной России. Поэтому и был сделан гениальный ход! В сборной России теперь есть свой немец! Роман Нойштедтер – это пропуск в футбольную элиту, потому что немцы всегда выигрывают.

Причина №4. Турнир проходит во Франции.

С Францией у нашего болельщика связаны самые теплые ассоциации. Первый Кубок Европы в 1960 году проходил во Франции. А кто стал победителем турнира? Правильно, сборная нашей страны. Пусть наша страна и была тогда чуть больше, называлась иначе, но это была наша страна и наша победа. Там же, во Франции, была одержана одна из самых ярких побед в истории отечественного футбола. В 1999 году на «Стад де Франс» сборная России обыграла хозяев – действующих чемпионов мира и будущих чемпионов Европы. Нынешней сборной есть, на что равняться и к чему стремиться. Место проведения Евро-2016 к этому располагает и создаёт победную ауру. Этим надо пользоваться!

Причина №5. Даже Березуцкий способен на хет-трик.

В том, что наша сборная – это команда, собранная из настоящих профессионалов, нет никаких сомнений. Российские футболисты сильны, как индивидуально, так и игрой в команде. И в любой момент каждый из футболистов способен взять на себя роль лидера. Примером этому может служить блистательно выигранный матч у телезрителей в телепередаче «Что? Где? Когда?», где лучшим игроком стал Алексей Березуцкий, отметившийся своеобразным хет-триком.

Причина №6. Время сенсаций на Евро.

За последнюю четверть века на европейских первенствах наметилась любопытная тенденция. Раз в 12 лет турнир выигрывает команда, от которой этого никто не ждет. В 1992 году победили в последний момент подъехавшие с пляжей датчане. В 2004 году греки цинично проехали на бронебойном «автобусе» по всем соперникам (почти по всем, сборная России и тут круче всех). Наступил год 2016-й. Ждем сенсации. Уважаемые футболисты сборной России, даже теория вероятности на вашей стороне. Грех не воспользоваться!

В качестве постскриптума. В каждой шутке есть доля шутки. Мы злимся на нашу сборную, любим и умеем посмеяться, как над командой, так и над ее отдельными представителями. Но как только сборная России выходит на поле, мы искренне ей сопереживаем. Поддержка болельщиков – это самое важное и нужное для нашей команды в этот момент. Существует теория о том, что мысли имеют свойство материализовываться. Если мы всей страной поддержим сборную России и будем желать ей только побед, глядишь, и сбудется понаписанное выше. Верим в команду!

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Фото: www.rfs.ru

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