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    Ассистент наставника сборной Англии рассекретил трио нападающих на матч с Россией

    Ассистент наставника сборной Англии Роя Ходжсона Рэй Левингтон случайно раскрыл часть планов команды на стартовый матч Евро-2016 со сборной России.

    Левингтона запечатлел фотограф, когда специалист держал бумагу, на которой был изображен предполагаемый состав команды. На снимке видно, что впереди у англичан сыграет трио Гарри КейнДеле АллиУэйн Руни.

    Напомним, что ранее по решению Ходжсона вокруг тренировочного поля сборной были установлены защитные экраны, чтобы никто не смог проследить за тренировками англичан.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.06.2016 09:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июня 2016, 15:26

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июня 2016, 18:21

      Кому?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 июня 2016, 12:03

      Ну теперь победа в кармане. Можно и на тренировки забить.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 июня 2016, 10:53

      А где же варди???нахххх этого алли

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 8 июня 2016, 10:40

      Ну Англия, ну погоди)

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 8 июня 2016, 10:25

      Ну, теперь обязательно выиграем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2016, 10:17

      И только наши журналисты палят наших футболистов в кальянной и в пив-барах ))))

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > gosproektikabinet 8 июня 2016, 18:26

      Пффф, а тебя умным также никто не называл, однако пыжишься, изображаешь (точнее, пытаешься)

      2
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > gosproektikabinet 8 июня 2016, 20:27

      а кого ты бы назвал своими? свинные рожи или автобус из ростова?

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 июня 2016, 10:04

      Какие-то англичане сыкотные. Еще б кордон вокруг стадиона установили

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