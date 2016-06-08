Ассистент наставника сборной Англии рассекретил трио нападающих на матч с Россией

Ассистент наставника сборной Англии Роя Ходжсона Рэй Левингтон случайно раскрыл часть планов команды на стартовый матч Евро-2016 со сборной России.



Левингтона запечатлел фотограф, когда специалист держал бумагу, на которой был изображен предполагаемый состав команды. На снимке видно, что впереди у англичан сыграет трио Гарри Кейн — Деле Алли — Уэйн Руни.



Напомним, что ранее по решению Ходжсона вокруг тренировочного поля сборной были установлены защитные экраны, чтобы никто не смог проследить за тренировками англичан.