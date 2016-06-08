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  • Ассистент наставника сборной Англии рассекретил трио нападающих на матч с Россией

Ассистент наставника сборной Англии рассекретил трио нападающих на матч с Россией

8 июня 2016, 09:23
10

Ассистент наставника сборной Англии Роя Ходжсона Рэй Левингтон случайно раскрыл часть планов команды на стартовый матч Евро-2016 со сборной России.

Левингтона запечатлел фотограф, когда специалист держал бумагу, на которой был изображен предполагаемый состав команды. На снимке видно, что впереди у англичан сыграет трио Гарри КейнДеле АллиУэйн Руни.

Напомним, что ранее по решению Ходжсона вокруг тренировочного поля сборной были установлены защитные экраны, чтобы никто не смог проследить за тренировками англичан.

Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат Европы Россия Англия Ходжсон Рой
Комментарии (10)
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Kulimen
1465369493
Какие-то англичане сыкотные. Еще б кордон вокруг стадиона установили
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FanatSerj
1465370220
И только наши журналисты палят наших футболистов в кальянной и в пив-барах ))))
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kotmyshka
1465370756
Ну, теперь обязательно выиграем!
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JUVENTINO-666
1465371648
Ну Англия, ну погоди)
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алекс88
1465372409
А где же варди???нахххх этого алли
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Black Giz
1465376616
Ну теперь победа в кармане. Можно и на тренировки забить.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465388785
Удачи!
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