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  • «Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17

«Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17

Семь проигранных матчей с разницей 0:17, а впереди встреча с чемпионом. Ничем хорошим для команды Роя Ходжсона это закончиться было не должно, но в итоге завершилось триумфом и сенсацией. Пока на «Энфилде» мучились, на «Селхерст Парке» пели песню во славу непредсказуемости футбола. Первый гол за «Кристал Пэлас» забил защитник «Челси», однако на автогол Аспиликуэты точным ударом ответил Бакайоко.

Уйти бы чемпиону с 1:1 на перерыв, но вновь вмешался Заа. Вновь, потому что еще в апреле он сильно огорчил «Челси», когда синие летели к чемпионству – сравнял счет на «Стэмфорд Бридж», и ту игру «Кристал Пэлас» выиграл 2:1. Сейчас Заа забил победный, а счет оказался тем же. Целого тайма подопечным Антонио Конте не хватило даже чтобы увезти ничью. Ходжсон при этом стал вторым тренером, кто выиграл у «Челси» за четыре разных клуба (первым был Эллардайс).

В интернете, конечно же, «Челси» обсмеяли все подряд.

Вспомнили даже знаменитую фразу Дидье Дрогба после игры с «Барселоной». И действительно. What a f*cking disgrace!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но некоторые не видят в победе Ходжсона ничего выдающегося.

«Челси» против «Кристал Пэлас» и против «Атлетико»:

«Мы обыграли дома «Челси». Это просто сон. Но это только начало», – уверен Заа. Дальше у «Кристал Пэлас» гостевой матч с «Ньюкаслом» и домашний против «Вест Хэма». Теперь уже можно помечтать и о спасении.

Англия. Премьер-лига Англия Кристал Пэлас Челси Ходжсон Рой
Комментарии (6)
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lugansk1974
1508037832
молодцы
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loloololooool
1508061925
ахах ллллллооооооооооолллллллллллл
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insider_retro
1508066097
Это АПЛ!!!!!!!!!!!!
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Yurini
1508072300
да проиграй им любой фаворит такого хай вая бы нело... просто Челси не любит большинство населения! ошибись один раз и рты у всех не закрываются... это одним названием ГЛОРЫ ТУПЫЕ СКА! А так да это АПЛ дЕТКА!
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Pourport
1508078316
Сенсация на пустом месте,7т и все 7 поражений Пэлас,а впереди у Челси матчи в ЛЧ(что гораздо важней лиги,по словам же самого общества)отдали очки соседям по Лондону,здесь надо говорить спасибо а не лепить новости луковые!)
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