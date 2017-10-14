«Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17

Семь проигранных матчей с разницей 0:17, а впереди встреча с чемпионом. Ничем хорошим для команды Роя Ходжсона это закончиться было не должно, но в итоге завершилось триумфом и сенсацией. Пока на «Энфилде» мучились, на «Селхерст Парке» пели песню во славу непредсказуемости футбола. Первый гол за «Кристал Пэлас» забил защитник «Челси», однако на автогол Аспиликуэты точным ударом ответил Бакайоко.

Уйти бы чемпиону с 1:1 на перерыв, но вновь вмешался Заа. Вновь, потому что еще в апреле он сильно огорчил «Челси», когда синие летели к чемпионству – сравнял счет на «Стэмфорд Бридж», и ту игру «Кристал Пэлас» выиграл 2:1. Сейчас Заа забил победный, а счет оказался тем же. Целого тайма подопечным Антонио Конте не хватило даже чтобы увезти ничью. Ходжсон при этом стал вторым тренером, кто выиграл у «Челси» за четыре разных клуба (первым был Эллардайс).

В интернете, конечно же, «Челси» обсмеяли все подряд.

Вспомнили даже знаменитую фразу Дидье Дрогба после игры с «Барселоной». И действительно. What a f*cking disgrace!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но некоторые не видят в победе Ходжсона ничего выдающегося.

«Челси» против «Кристал Пэлас» и против «Атлетико»:

«Мы обыграли дома «Челси». Это просто сон. Но это только начало», – уверен Заа. Дальше у «Кристал Пэлас» гостевой матч с «Ньюкаслом» и домашний против «Вест Хэма». Теперь уже можно помечтать и о спасении.