Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии

Давайте начнем с того, что после случившегося с Роем Ходжсоном и многими его предшественниками, эта работа не была желанной и востребованной среди так называемых элитных тренеров. Со сборными сейчас вообще соглашаются работать только пенсионеры да любители заработать – денег или репутацию. Со сборной Англии, за исключением Роя Ходжсона в последние годы, работали лишь любители легкой наживы, потому менеджер-патриот, всегда мечтавший, чтобы его страна получила достойную сборную, не такой уж и плохой выбор.

Работа его мечты

«Большой Сэм» никогда не скрывал, что он рано или поздно хочет возглавить сборную Англии. Хотелось рано, но получилось, кажется – вовремя. Эллардайс очень обиделся на ФА, когда десять лет назад чиновники сделали выбор в пользу Макларена, но сейчас условия для работы у Сэма будут значительно лучше, чем в 2006 году.

Поражение от Исландии в плей-офф Евро-2016 стало низшей точкой падения «Трех львов» в их современной истории. Даже влет англичан Хорватии в достопамятном отборе к Евро-2008 не был воспринят так болезненно – посмеялись и забыли. Сейчас же англичане действительно поверили в способности своей талантливой и молодой сборной, но их снова макнули лицом в грязь – в тот момент, когда оказаться в луже так рано никто не планировал.

Принять сборную в такой ситуации мог только действительно смелый человек, но камикадзе его называть не стоит. «Большой Сэм» не из тех, кто боится трудностей – в конце концов, вся его карьера была построена именно на решении совсем не легких задач. Кроме того, он, прагматик до мозга костей, часто называющий себя на итальянский манер «Эллардини», видит за всеми уничижительными характеристиками, которыми обложили команду Ходжсона, коллектив, способный на многое.

Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии

Эллардайс никогда не работал с такой талантливой командой. В его послужном списке было сотрудничество с Джоркаеффом и Окочей в «Болтоне», но попали к нему француз и нигериец уже в зрелом возрасте. В нынешней сборной Англии лидерами все видят молодых людей, которым, на первый взгляд, сложно будет воспринимать менеджера без единого трофея настоящим авторитетом.

Но это только на первый взгляд. Те, кто работал с Сэмом, отмечают его умение доминировать и дело здесь не в его росте и внушительной комплекции человека, способного съесть несогласного с ним. Сила Эллардайса-тренера в том, что он умеет: а) слушать, б) говорить. Вроде бы качества, которые не кажутся какими-то выдающимися, но на самом деле есть масса тренеров, даже среди тех, кто не так давно руководил сборной Англии, не имевшие баланса в этом. Эллардайс это не помешанный на строгости и запугивании подопечных Капелло, но и не либеральный Эрикссон. Он никогда не выглядит смешным как Макларен или Ходжсон и не умничает как Ходдл – он простой, точный в формулировках и честный в своих словах и действиях тренер, внушающий авторитет своим подопечным.

Вспомните хотя бы один скандал между игроком и тренером в команде Эллардайса? Он мог ругаться с болельщиками (точнее, получать порцию критики с трибун без желания ответить на нее), Арсеном Венгером и Рафаэлем Бенитесом, но с игроками у него всегда был полный порядок. А ведь работал он с далеко не простыми товарищами типа Робби Сэведжа, Кевина Нолана, Энди Кэрролла. Да чего стоит только парочка Анелька-Диуф!

Эллардайс был одним из первых в Англии, кто начал использовать спортивную психологию в своей работе. Неужели кто-то думает, что он не умеет работать с людьми? Ян Киркхофф работал с Пепом Гвардиолой, но Эллардайс впечатлил его не меньше: «Пеп – самый лучший тренер в мире, но Сэм однозначно очень хорош. Его умение обращаться с игроками, то, как он говорит с ними – это великолепные качества. Его умение анализировать видео – тоже. У меня были очень плохие тренеры, так что я могу сказать, что Сэм – действительно хорош».

Юнес Кабуль: «У Сэма так много опыта, что для него достаточно недели, чтобы узнать нас. Чтобы узнать, каким образом мы должны играть и то, что нам стоит улучшить. Сэм знает, какой футбол лучше для нас, а команда для него ближе, чем семья. Он заставил нас быть твердыми и жесткими, научил, как не проигрывать и как побеждать. Кроме того – он очень прямой парень. Вы всегда знаете, о чем он думает и что он скажет, если вы не сделаете чего-то».

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Главное – результат

Кажется, для менеджера сборной такое качество как умение быстро находить язык с подопечными и понимать «кто есть кто» – является одним из важнейших. Как и то, что Эллардайс всегда создавал условия, в которых его игроки демонстрировали свои лучшие качества. Именно в этом и состоит его тренерский стиль. Его часто обвиняют в примитивизме, но это лишь следствие того, что в его тренерской карьере преобладала работа с достаточно ограниченными по части бюджета командами и ограниченными по своим возможностям игроками.

Эллардайс часто сетует на то, что его методы работы куда больше были бы оценены в Италии – английский футбол слишком помешан в эру Премьер-лиги на имидже, брендах, внешних эффектах, в то время как сам футбол всегда был проще и в нем в первую очередь ценился результат. А результат-то Эллардайс практически всегда давал. Работая с командами из нижней части турнирной таблицы, он никогда не вылетал из Премьер-лиги, выходил в еврокубки с «Болтоном». Откровенный провал у него случился только в «Ньюкасле», где он больше разрушал, чем строил, но никто ведь не захотел дождаться того момента, когда «Большой Сэм» возведет фундамент в своем единственным «большом» клубном проекте.

Самое главное качество нового менеджера сборной Англии, в отличие от целого ряда предшественников, он не только не боится браться за эту работу, но и считает ее большой честью, работой своей мечты. Заметьте – в ту пору, когда один за другим взяли самоотвод Гарет Саутгейт, Алан Пардью, Арсен Венгер, а Рой Ходжсон просто бежал из лагеря сборной, при первой возможности.

Конечно, английская пресса, называемая самой темпераментной и надоедливой в Европе, никогда не дававшая спокойно работать менеджерам сборной Англии будет проблемой и для Сэма. Но он достаточно толстокожий и уверенный в себе тренер, чтобы справиться с этим давлением – он похож на человека, который способен наслаждаться вкусным бифштексом даже в бурю, а работа менеджером сборной Англии для «Большого Сэма» – самая вкусная из всех возможных. Он заслужил этот вызов и с честью его примет.