9 мыслей о матче Англия – Россия от Daily Mirror

Перевод статьи Daily Mail о матче Англия – Россия

Вся Европа следит за ходом Евро-2016, проходящим во Франции. Сборная России и Англии выдали яркий матч, не менее ярко проявили себя перед игрой и фанаты. Авторский состав газеты Daily Mirror рассказывает, что важного можно было извлечь из этой игры.

1. Проклятие сборной Англии продолжается

Невероятно, но Англия вновь не смогла выиграть стартовый матч чемпионата Европы. Сборная России, из-за травм лишившаяся двух ведущих игроков полузащиты прямо перед стартом турнира, украла у англичан победу, которую они заслужили. Впрочем, можно сказать, что Англия была наказана за свое расточительное отношение к моментам.

Ох, нас опять наказали за наши мечты…

2. Эрик Дайер открыл счет голам

Никто бы и не подумал, что Эрик Дайер получит вызов в сборную и место в составе, и уж тем более, что он сможет так исполнить штрафной удар и открыть счет своим голам в официальных матчах в первой же игре. Получилось что-то в стиле Бэкхэма.

Да и вообще, полузащитник «Тоттенхэма» провел хороший матч и тащил на себе Руни и Харри Кейна. Он отлично играл и в защите, и в опорной зоне. И как нам его называть?

3. Столкновения болельщиков вернули нас в старинные времена

Марсель после бойни фанатов России и Англии представлял из себя ужасное зрелище. Это шокирует, поведению этих безмозглых идиотов не может быть никаких оправданий. К сожалению, они позорят нас всех.

Было допущено множество ошибок. Почему организаторы и службы безопасности не смогли предотвратить столкновения? Почему Марсель этим вечером превратился в пороховую бочку? Почему власти оказались к этому не готовы?

Это был очень плохой день для всех – для английского футбола, для российской футбольной федерации, для УЕФА и для французских властей. Надеемся, все они извлекут из этого какой-то урок.

4. Парни из «Шпор» выходят на ведущие роли

На матч с Россией Рой Ходжсон включил пять игроков «Тоттенхэма». На поле вышли Кайл Уокер, Эрик Дайер, Дэнни Роуз, Деле Алли и Харри Кейн, при этом вне игры остались игроки «Лестера», который опередил «шпор» в чемпионате.

Кайл Уокер наконец-то играл так, как это было несколько лет назад, когда на него рассчитывали в сборной Англии. По каким-то причинам его развитие остановилось, но сейчас он вновь показал хорошую игру. Его форма в последнее время дает повод для оптимизма.

5. Руни превращается в Пирло

Уэйн Руни впервые играл в центре поля, и сразу же ему это удалось блестяще. Он диктовал игру в центре поля и начинал атаки так же, как это делал Андреа Пирло. Думалось, что решение поставить Руни в центр поля – ошибка. Однако его игра на этой позиции доказала, что ошиблись только мы – кто не верил в него.

6. Очередной веселый первый тайм

В первом тайме был прекрасный момент, когда Деле Алли накручивал сборную Россию прямо в ее штрафной. Он обыграл четырех человек, а потом разрезал штрафную передачей на Лалану. От такой игры захватывало дух. Алли, Лаллана и Стерлинг неистовствовали на протяжении всего первого тайма, и наблюдать за этим было одно удовольствие.

7. Почему Харри Кейн подает угловые?

Харри Кейн прекрасный исполнитель пенальти. Ему неплохо удаются и штрафные удары. Но подавать угловые он не умеет.

Мы все были смущены тем, как он вводил мяч с угловых ударов против сборной Португалии неделю назад. Подобный «трюк» удался ему и с россиянами. Никто не знает, зачем Рой Ходжсон предлагал своему лучшему форварду играть на флангах. И очевидно, что угловые подавать, как Бэкхэм, не способен.

Англичане в своем составе имеют мастеров игры при угловых – Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера, но в матче не оказалось человека, который бы довел до них матч. Кейну это сделать не удалось. Будем надеяться, что с этим экспериментом покончено.

8. Лаллана переродился под руководством Клоппа

Какой прогресс показал Адам Лаллана за последний год! Его игра за мерсисайдцев первое время не вызывала ничего, кроме разочарования, а ведь за него заплатили 25 миллионов фунтов стерлингов.

Все изменил приход в «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Теперь Лаллана эффективен во всех компонентах игры. Работа с Клоппом его по-настоящему омолодила. Его работоспособность повысилась. Его решимость в борьбе за мячи, умение выходить из этой борьбы победителем – это то, чего не хватало сборной Англии раньше. А если он начнет еще и забивать, то он определенно станет центральной фигурой в расстановке английской сборной и «Ливерпуля».

9. Стерлинг вновь не воспользовался своим шансом

Рой Ходжсон рассчитывал на Рахима Стерлинга, который должен был замотать стареющую оборону россиян. Тем не менее, игра вингера «Манчестер Сити» вызывала только разочарование. Только манера игры Роя Ходжсона в три форварда может спасти Стерлинга от попадания в запас на матч с Уэльсом, поскольку у Англии нет никакой альтернативы на его позицию.

Фото: РИА «Россия сегодня», Р-Спорт

Оригинал статьи: Daily Mirror