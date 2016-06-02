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  • Как Маркус Рэшфорд превратился из школьника в нападающего сборной

Как Маркус Рэшфорд превратился из школьника в нападающего сборной

Это сейчас фамилия Рэшфорда стала мейнстримом, всего 96 дней назад большинство из нас и не слышало о человеке, из-за которого Рой Ходжсон везет аж пять форвардов во Францию. Маркус, вдохновленный доверием ван Гаала, успел за это время вывести команду в ¼ ЛЕ, забить важные голы главным соперникам и выиграть Кубок Англии. Призыв в сборную стал логичным итогом. И нет ничего удивительного, что на третьей же минуте дебютного матча Рэшфорд положил гол австралийцам. Разве мог Ходжсон оставить такого талантливого юношу смотреть Евро дома?

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Как изменились новые лидеры сборной Англии

Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Англия Англия Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус Ходжсон Рой ван Гаал Луи
Комментарии (9)
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Red-White Sakhalin
1464864525
Вот рождаются Звёзды..!!!
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Альтер
1464871709
ему вовремя дали шанс в клубе, не то что у нас.
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rLt_Ortriwar
1464874194
Только не перехвалите парня! пусть его карьера сложится удачно
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MU-fanatic
1464901637
просто нет слов!!!из воспитанников последних лет лучший
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loko7778
1464942546
игрок просто супер
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AndresLoko
1464945526
красава Маркус!!!
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