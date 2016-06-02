Как Маркус Рэшфорд превратился из школьника в нападающего сборной

Это сейчас фамилия Рэшфорда стала мейнстримом, всего 96 дней назад большинство из нас и не слышало о человеке, из-за которого Рой Ходжсон везет аж пять форвардов во Францию. Маркус, вдохновленный доверием ван Гаала, успел за это время вывести команду в ¼ ЛЕ, забить важные голы главным соперникам и выиграть Кубок Англии. Призыв в сборную стал логичным итогом. И нет ничего удивительного, что на третьей же минуте дебютного матча Рэшфорд положил гол австралийцам. Разве мог Ходжсон оставить такого талантливого юношу смотреть Евро дома?

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