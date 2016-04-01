Терри, Кокорин, Ибрагимович и еще 8 футболистов, за которых можно выйти замуж

Вопрос, который никогда не приходил вам в голову: «Кто из футболистов – идеальный супруг?». Ульяна Лукьянченко отобрала целую команду образцовых игроков для замужества.

Терри будет держать в тонусе, Бартон успокоит истеричку, а Ибрагимович заставит почувствовать себя слабой. В футбольном мире есть 11 мужчин, способных осчастливить Ульяну Лукьянченко.

Александр Кокорин

Идеальный вариант, если ты не любишь людей и всеми способами стараешься их выбесить. Средством к достижению цели будет Instagram. У меня даже план уже есть. Сначала подряд несколько фотографий кольца с огромным бриллиантом и хештегами. Затем фото пафосной свадебной церемонии на берегу океана, потом – медового месяца где-нибудь на Мальдивах (хотя мне нравится Бали). Фотографии подарка от Саши, конечно, тоже будут: дорогая или очень дорогая машина.

Потом там же в Instagram можно (случайно) рекламировать что-нибудь за деньги. Или чем еще занимаются жены известных игроков?

Игорь Акинфеев

Акинфеев – мечта девушек с синдромом заботливой мамочки, а точнее, даже бабушки. Представляю, как каждый вечер встречаю своего хмурого муженька словами: «Ты умница, а они все дурачки». Потом накормлю борщом и продолжу утверждать то, что все окружающие ничего не понимают, зато я его поддерживаю.

Еще мы будем вместе ходить на концерты «Руки Вверх!».

Джон Терри

Неожиданно, да? Но все логично объясняется. Разумеется, в пределах женской логики. Терри – именно тот человек, с которым никогда не заскучаешь. Жена такого игрока всегда будет держать себя в тонусе, чтобы отгонять всех тех дамочек, с которыми он засобирается ей изменить. Причем ситуация беспроигрышная: за измену ему придется умолять меня о прощении подарками.

Джоуи Бартон

Бартон не стесняется демонстрировать свое мнение. И не только мнение. Язвительный игрок «Бернли» всегда выскажется о плохо убранной квартире или неаккуратном маникюре своей избранницы и, наверняка, спровоцирует скандал. А, может, еще и локтем врежет и расскажет об этом в одном из интервью. Просто мечта истерички.

Макси Лопес

Открою вам секрет: за некоторых мужчин девушки выходят замуж из жалости. Макси Лопес – именно тот человек, которого хочется пожалеть и утешить. Он, кстати, может этим пользоваться при знакомстве с девушками. Пикап-прием № 127: «Она ушла от меня к моему лучшему другу…» мощно давит на жалость и дает стопроцентный эффект. Вот, и я не устояла бы.

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Джейми Варди

Мудрые женщины говорят: «Если хочешь быть женой генерала, выйди замуж за лейтенанта». Отмотав время назад, я бы с готовностью вышла замуж за Варди, зная, что спустя непродолжительный срок он станет лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Мужчины, самостоятельно пробившие себе дорогу в счастливое будущее, вызывают восхищение. И желание разделить с таким человеком толику успеха. Совсем недавно Джейми копошился в грязи английских дивизионов, а сейчас забивает пяткой немцам. Про таких парней потом Эмир Кустурица снимает кино, в начале которого на экране появляется цитата: «За каждым успешным мужчиной стоит женщина».

Хаби Алонсо

Вот просто потому, что он симпатичный. И с бородой. Вы же знаете эту популярную сейчас «формулу» успеха. Правда, по такому же критерию я бы пошла замуж и за Серхио Рамоса, и за Давида Де Хеа, и за Альберто Морено.

Маркус Рэшфорд

Молодой и перспективный футболист, который вернул жизнь на «Олд Траффорд», заставляет молиться на него многих незамужних девушек. Возраст тут уже не так важен, хотя Рэшфорд выглядит как девятиклассник. Перспективы – вот, о чем речь. Ну и чувства, конечно.

Пепе Рейна

Подвиги Рейны остались в прошлом, сейчас он будто нашел истинно свой уровень. Футбол футболом, зато он идеальный папочка. У вратаря пять (!) детей, а это практически аномалия в современном мире. Идеальный муж для девушек, которые подписывают себя в социальных сетях не иначе, как «идеальная жена идеального мужа, счастливая мамочка счастливых детишек» и прочее.

Златан Ибрагимович

Настоящий мужчина. Высокий, сильный, носатый, волосатый и грубоватый швед – он собрал в себе все самые привлекательные качества. Ну и, собственно, как Златан решит, так и будет. Тут даже согласия моего не нужно. Если я вдруг когда-нибудь захочу сидеть дома и ничего не делать, кроме как протирать пыль с портретов своего мужа в золотой раме, то Ибра станет идеальным вариантом.

Томас Мюллер

Потому, что он добрый. И заботливый. Умеет смеяться над собой, всегда сможет поднять мне настроение. Мюллер, конечно, не красавчик, но это даже хорошо. Жена должна быть украшением мужа, а не наоборот.

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Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk