Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Сеск в большом городе Все блоги -

    Терри, Кокорин, Ибрагимович и еще 8 футболистов, за которых можно выйти замуж

    1 апреля 2016
    Вопрос, который никогда не приходил вам в голову: «Кто из футболистов – идеальный супруг?». Ульяна Лукьянченко отобрала целую команду образцовых игроков для замужества.
    СПОЙЛЕРЫ
    Терри будет держать в тонусе, Бартон успокоит истеричку, а Ибрагимович заставит почувствовать себя слабой. В футбольном мире есть 11 мужчин, способных осчастливить Ульяну Лукьянченко.

    Александр Кокорин

    Идеальный вариант, если ты не любишь людей и всеми способами стараешься их выбесить. Средством к достижению цели будет Instagram. У меня даже план уже есть. Сначала подряд несколько фотографий кольца с огромным бриллиантом и хештегами. Затем фото пафосной свадебной церемонии на берегу океана, потом – медового месяца где-нибудь на Мальдивах (хотя мне нравится Бали). Фотографии подарка от Саши, конечно, тоже будут: дорогая или очень дорогая машина.

    Потом там же в Instagram можно (случайно) рекламировать что-нибудь за деньги. Или чем еще занимаются жены известных игроков?

    Игорь Акинфеев

    Акинфеев – мечта девушек с синдромом заботливой мамочки, а точнее, даже бабушки. Представляю, как каждый вечер встречаю своего хмурого муженька словами: «Ты умница, а они все дурачки». Потом накормлю борщом и продолжу утверждать то, что все окружающие ничего не понимают, зато я его поддерживаю.

    Еще мы будем вместе ходить на концерты «Руки Вверх!».

    Джон Терри

    Неожиданно, да? Но все логично объясняется. Разумеется, в пределах женской логики. Терри – именно тот человек, с которым никогда не заскучаешь. Жена такого игрока всегда будет держать себя в тонусе, чтобы отгонять всех тех дамочек, с которыми он засобирается ей изменить. Причем ситуация беспроигрышная: за измену ему придется умолять меня о прощении подарками.

    Джоуи Бартон

    Бартон не стесняется демонстрировать свое мнение. И не только мнение. Язвительный игрок «Бернли» всегда выскажется о плохо убранной квартире или неаккуратном маникюре своей избранницы и, наверняка, спровоцирует скандал. А, может, еще и локтем врежет и расскажет об этом в одном из интервью. Просто мечта истерички.

    Макси Лопес

    Открою вам секрет: за некоторых мужчин девушки выходят замуж из жалости. Макси Лопес – именно тот человек, которого хочется пожалеть и утешить. Он, кстати, может этим пользоваться при знакомстве с девушками. Пикап-прием № 127: «Она ушла от меня к моему лучшему другу…» мощно давит на жалость и дает стопроцентный эффект. Вот, и я не устояла бы.

    «Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды

    Джейми Варди

    Мудрые женщины говорят: «Если хочешь быть женой генерала, выйди замуж за лейтенанта». Отмотав время назад, я бы с готовностью вышла замуж за Варди, зная, что спустя непродолжительный срок он станет лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Мужчины, самостоятельно пробившие себе дорогу в счастливое будущее, вызывают восхищение. И желание разделить с таким человеком толику успеха. Совсем недавно Джейми копошился в грязи английских дивизионов, а сейчас забивает пяткой немцам. Про таких парней потом Эмир Кустурица снимает кино, в начале которого на экране появляется цитата: «За каждым успешным мужчиной стоит женщина».

    Хаби Алонсо

    Вот просто потому, что он симпатичный. И с бородой. Вы же знаете эту популярную сейчас «формулу» успеха. Правда, по такому же критерию я бы пошла замуж и за Серхио Рамоса, и за Давида Де Хеа, и за Альберто Морено.

    Маркус Рэшфорд

    Молодой и перспективный футболист, который вернул жизнь на «Олд Траффорд», заставляет молиться на него многих незамужних девушек. Возраст тут уже не так важен, хотя Рэшфорд выглядит как девятиклассник. Перспективы – вот, о чем речь. Ну и чувства, конечно.

    Пепе Рейна

    Подвиги Рейны остались в прошлом, сейчас он будто нашел истинно свой уровень. Футбол футболом, зато он идеальный папочка. У вратаря пять (!) детей, а это практически аномалия в современном мире. Идеальный муж для девушек, которые подписывают себя в социальных сетях не иначе, как «идеальная жена идеального мужа, счастливая мамочка счастливых детишек» и прочее.

    Златан Ибрагимович

    Настоящий мужчина. Высокий, сильный, носатый, волосатый и грубоватый швед – он собрал в себе все самые привлекательные качества. Ну и, собственно, как Златан решит, так и будет. Тут даже согласия моего не нужно. Если я вдруг когда-нибудь захочу сидеть дома и ничего не делать, кроме как протирать пыль с портретов своего мужа в золотой раме, то Ибра станет идеальным вариантом.

    Томас Мюллер

    Потому, что он добрый. И заботливый. Умеет смеяться над собой, всегда сможет поднять мне настроение. Мюллер, конечно, не красавчик, но это даже хорошо. Жена должна быть украшением мужа, а не наоборот.

    ​Розовые «розы». Как женский цвет стал модным в футболе

    «Выживший» с Ди Каприо, «Гладиатор» от Гвардиолы и еще 7 мотивирующих фильмов

    Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk

    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 апреля 2016, 04:17

      Только Кокорин, так-как Акинфеев уже занят, и официально, но это только если выбирать из наших, российских, а вот Ибрагимович тоже не плохо бы, мне и самой он нравиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Викторыч 1 апреля 2016, 18:42

      ...у меня почему то устойчивое ощущение, что все они женаты!!! по крайней мере, 7-ро из них точно!!!...а раз уж надо кого то в мужья выбрать, то лично я своей дочери бы порекомендовал Хаби Алонсо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      miklos 1 апреля 2016, 15:45

      опрос))
      а за кого надо пожелать выйти?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > miklos 1 апреля 2016, 16:11

      Она готова довериться вашему выбору)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > НИККО13 3 апреля 2016, 13:05

      Звучит крайне многосмысленно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 1 апреля 2016, 15:13

      Э-э-э... Что?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11