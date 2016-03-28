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    Как изменились новые лидеры сборной Англии


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    Голосов: 0
    28.03.2016 13:35
    Англия помолодела. Теперь «тремя львами» командуют Варди, Кейн, Дайер и Алли. Совсем недавно про этих парней мало кто знал. «Бомбардир» вспоминает, как выглядели лидеры главного соперника сборной России на Евро.

    Малыш Деле Алли с детства готовился к звездной жизни. Увлечение селфи только-только началось, и Алли с удовольствием развивал тренд. Ну и очки, куда же без них.

    Первые трофеи в школе «Сити Кольтс».

    Именно «МК Донс» воспитал Алли. «Тоттенхэму» хватило одного хорошего сезона, чтобы заплатить за юного игрока около 7 млн евро. «Донс» сейчас, вероятно, жалеет, что не стали торговаться на большую сумму.

    Гарри Кейн — позитивный парень. Кейн справа.

    Болельщики «Тоттенхэма» не любят вспоминать об этом, но Кейн обучался в академии «Арсенала» и был болельщиком «канониров». Нижний ряд, первый слева.

    Был в карьере и «Лестер». Туда он ездил в аренду в 2013 году и мог сейчас быть на месте Джейми Варди. Но два гола в 15 матчах — маловато, чтобы «лисы» выкупили его контракт.

    Джейми Варди и английская лига, где вместо болельщиков предусмотрены шикарно подстриженные кусты.

    Маленький «Стоксбридж Парк Стритс» помог Варди сохранить веру в себя. Отсюда он начал продираться к сборной Англии.

    С такой прической Варди ходил в «Лестере».

    Теперь дети так фотографируются с самим Эриком Дайером.

    В детстве Дайер уехал в Португалию и поступил в академию «Спортинга». Но в сезоне-2013/14 он возвращался в Англию, где играл в аренде за «Эвертон».

    На следующий год Дайер уже играл в основе «Спортинга», да так уверенно, что через год перешел в «Тоттенхэм».

    Теперь Алли, Кейн, Варди и Дайер — самые прогрессирующие англичане и новые лидеры сборной. Они точно поедут на Евро-2016, где будут противостоять сборной России.

    Как теперь играют эти парни, и почему их нужно опасаться сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SoccerPro, The Hinckley Times, The Sun, ESPN
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 29 марта 2016, 11:56

      Пока не прочитал статью, был на 100% уверен, что на главном фото молодой Бэкхем)

      0
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      Рейтинг: +10

      Aleksander123 > Даньчез 29 марта 2016, 13:39

      ты не ошибся.На фото Дайер и Бекс.

      0
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      Рейтинг: +82

      Academ 28 марта 2016, 14:29

      Да, изменилась сборная Англии. Интересно было на них посмотреть в товарняке с Германией. Жаль наше тв оставило без внимания этот матч... Зато показали Словакию с Латвией.

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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 28 марта 2016, 13:41

      у нас свой ответ: Тарас, Бибер, Дзюбиньо, Смол!!!

      1
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