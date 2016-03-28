Как изменились новые лидеры сборной Англии

Малыш Деле Алли с детства готовился к звездной жизни. Увлечение селфи только-только началось, и Алли с удовольствием развивал тренд. Ну и очки, куда же без них.

Первые трофеи в школе «Сити Кольтс».

Именно «МК Донс» воспитал Алли. «Тоттенхэму» хватило одного хорошего сезона, чтобы заплатить за юного игрока около 7 млн евро. «Донс» сейчас, вероятно, жалеет, что не стали торговаться на большую сумму.

Гарри Кейн — позитивный парень. Кейн справа.

Болельщики «Тоттенхэма» не любят вспоминать об этом, но Кейн обучался в академии «Арсенала» и был болельщиком «канониров». Нижний ряд, первый слева.

Был в карьере и «Лестер». Туда он ездил в аренду в 2013 году и мог сейчас быть на месте Джейми Варди. Но два гола в 15 матчах — маловато, чтобы «лисы» выкупили его контракт.

Джейми Варди и английская лига, где вместо болельщиков предусмотрены шикарно подстриженные кусты.

Маленький «Стоксбридж Парк Стритс» помог Варди сохранить веру в себя. Отсюда он начал продираться к сборной Англии.

С такой прической Варди ходил в «Лестере».

Теперь дети так фотографируются с самим Эриком Дайером.

В детстве Дайер уехал в Португалию и поступил в академию «Спортинга». Но в сезоне-2013/14 он возвращался в Англию, где играл в аренде за «Эвертон».

На следующий год Дайер уже играл в основе «Спортинга», да так уверенно, что через год перешел в «Тоттенхэм».

Теперь Алли, Кейн, Варди и Дайер — самые прогрессирующие англичане и новые лидеры сборной. Они точно поедут на Евро-2016, где будут противостоять сборной России.

Как теперь играют эти парни, и почему их нужно опасаться сборной России