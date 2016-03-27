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    Изумительный гол Джейми Варди помог Англии победить Германию


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    Голосов: 0
    27.03.2016 00:49
    Фантастический гол Варди пяткой стал украшением шикарного товарищеского матча, в котором немцы и англичане забили на двоих целых пять мячей. «Бомбардир» показывает, как все происходило.

    Как умеет бить Тони Кроос – мы знаем. И в курсе, как английские вратари умеют пропускать. Так немцы открыли счет в матче.

    Марио Гомес удвоил счет точным ударом головой. Ну, здесь ничего удивительного нет. Германия к часу игрового времени повела 2:0.

    Через четыре минуты Гарри Кейн отыграл один мяч, довольно красиво получилось.

    А потом состоялся гол, о котором будут говорить еще очень долго. И с таким же восторгом, как и о клубе, за который играет Джейми Варди. Но сейчас речь не о «Лестере», а о том, как Варди забил за сборную Англии в ворота Германии.

    Ну а кончилось все тем, что Эрик Дайер принес Англии волевую победу над принципиальным оппонентом в его же логове - 3:2! Соперник сборной России проявляет характер и бьет немцев в их столице.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 28 марта 2016, 10:03

      Страшно представить,что сделают англичане с российской командой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > 28 марта 2016, 23:18

      вот уж точно.буду ждать 0-4 или 1-5.забьют левый 1 и хватит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > 28 марта 2016, 23:19

      это просто сезон Варди.Надеюсь он еще поиграет так сезона 2-3.Гол красавец.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 27 марта 2016, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      матч не смотрел , редко смотрю товарняки
      но много было писанины , по поводу "классной" победы Англии и "шедевра" от Варди

      товарняк , просто товарняк . Германия уже 4 матча дома выиграть не может .
      гол Варди . я думал там гол дальний положил хорошо , а там голишКО , простой голишКо

      -9
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 27 марта 2016, 12:57

      англичане не могут не радовать...у них собралась оч толковая сборная,надеюсь не подведут на турнирах!!!

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff 27 марта 2016, 10:42

      что,сразу все обосрались и верить перестали? вспомните последние 10 лет, англия на отборочных и товарках неоспоримые лидеры,а в финальной части тотальный слив

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Radish69 27 марта 2016, 09:46

      это Англия, в отборочных групповых и в товарняках они львы, а потом в пролете как обычно

      0
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      Рейтинг: +124

      1cent 27 марта 2016, 09:16

      ну 2:3, там или 3:2 тут как то по фиг игра интересная но гол ВАРДИ просто EBANUTSA

      0
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      Рейтинг: +5

      Мutu 27 марта 2016, 08:32

      варди просто великолепен

      0
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 27 марта 2016, 04:02

      Согласен!)Но,давайте дождемся вторника, и наверное ,тогда отчасти будет ясно хана или как!))

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 27 марта 2016, 01:53

      Ну что товарищи?? Хана на м на Евро?

      -2
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Semargl18 27 марта 2016, 23:37

      Всё будет ОК!!! Чувствую нутром!!! Парни не подведут!!!! Вперёд РОССИЯ!!!!

      0
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