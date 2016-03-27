Изумительный гол Джейми Варди помог Англии победить Германию

Как умеет бить Тони Кроос – мы знаем. И в курсе, как английские вратари умеют пропускать. Так немцы открыли счет в матче.

Марио Гомес удвоил счет точным ударом головой. Ну, здесь ничего удивительного нет. Германия к часу игрового времени повела 2:0.

Через четыре минуты Гарри Кейн отыграл один мяч, довольно красиво получилось.

А потом состоялся гол, о котором будут говорить еще очень долго. И с таким же восторгом, как и о клубе, за который играет Джейми Варди. Но сейчас речь не о «Лестере», а о том, как Варди забил за сборную Англии в ворота Германии.

Ну а кончилось все тем, что Эрик Дайер принес Англии волевую победу над принципиальным оппонентом в его же логове – 3:2! Соперник сборной России проявляет характер и бьет немцев в их столице.