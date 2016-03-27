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  • Изумительный гол Джейми Варди помог Англии победить Германию

Изумительный гол Джейми Варди помог Англии победить Германию

Как умеет бить Тони Кроос – мы знаем. И в курсе, как английские вратари умеют пропускать. Так немцы открыли счет в матче.

Марио Гомес удвоил счет точным ударом головой. Ну, здесь ничего удивительного нет. Германия к часу игрового времени повела 2:0.

Через четыре минуты Гарри Кейн отыграл один мяч, довольно красиво получилось.

А потом состоялся гол, о котором будут говорить еще очень долго. И с таким же восторгом, как и о клубе, за который играет Джейми Варди. Но сейчас речь не о «Лестере», а о том, как Варди забил за сборную Англии в ворота Германии.

Ну а кончилось все тем, что Эрик Дайер принес Англии волевую победу над принципиальным оппонентом в его же логове – 3:2! Соперник сборной России проявляет характер и бьет немцев в их столице.

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Комментарии (15)
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Semargl18
1459032806
Ну что товарищи?? Хана на м на Евро?
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stanislav2017
1459040542
Согласен!)Но,давайте дождемся вторника, и наверное ,тогда отчасти будет ясно хана или как!))
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Мutu
1459056745
варди просто великолепен
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1cent
1459059382
ну 2:3, там или 3:2 тут как то по фиг игра интересная но гол ВАРДИ просто EBANUTSA
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Radish69
1459061180
это Англия, в отборочных групповых и в товарняках они львы, а потом в пролете как обычно
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msbleff
1459064554
что,сразу все обосрались и верить перестали? вспомните последние 10 лет, англия на отборочных и товарках неоспоримые лидеры,а в финальной части тотальный слив
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MU-fanatic
1459072661
англичане не могут не радовать...у них собралась оч толковая сборная,надеюсь не подведут на турнирах!!!
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3ton
1459074958
матч не смотрел , редко смотрю товарняки но много было писанины , по поводу "классной" победы Англии и "шедевра" от Варди товарняк , просто товарняк . Германия уже 4 матча дома выиграть не может . гол Варди . я думал там гол дальний положил хорошо , а там голишКО , простой голишКо
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Boniel+
1459148616
Страшно представить,что сделают англичане с российской командой.
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