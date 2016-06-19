Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро

Замены Ходжсона переломили игру

Матч с Уэльсом складывался для сборной Англии неудачно. Джо Харт запустил штрафной от Гарета Бэйла, ставшего первым игроком с 1992 года, которому удавалось дважды забивать со стандарта на одном чемпионате Европы. Но во втором тайме Рою Ходжсону удалось переломить игру при помощи собственных тренерских решений. Варди и Старридж вышли на поле и забили по голу, принеся англичанам важную победу. На фоне странной ничьи с российской сборной, когда тренера английской команды раскритиковали за замену Уэйна Руни, эти перестановки полностью восстановили Ходжсону репутацию. Теперь англичане, набрав четыре очка, возглавляют таблицу группы, фактически обеспечив себе выход в плей-офф.

Скучный футбол 80 минут – не приговор

Сборные Италии и Швеции свою дневную встречу проводили при полных трибунах и с явными надеждами на зрелище. Но половина матча ушла на разведку, а второй тайм прошел при тотальном преимуществе итальянцев. Правда, по воротам подопечные Конте бить забывали. Но вот игра перевалила за 80-ю минуту, как что-то перемкнуло в головах футболистов. Обе команды забегали в несколько раз быстрее, а опасные моменты стали рождаться регулярно. Сначала Пароло головой сотряс перекладину ворот Исакссона, а затем Эдер прошел нескольких соперников и все-таки забил победный мяч.

88-я минута зафиксировала на табло автора гола в матче Италия – Швеция. Но самое интересное, что в период с 87-ю по 96-ю минуты на Евро было забито едва ли не больше голов, чем в остальное время матчей. Нециду удалось сравнять счет в игре с Хорватией на 93-й, Гризманн и Пайе тоже забили оба французских гола в ворота Албании в добавленное время. Только 94-я минута пока остается непокоренной авторами голов, но нет сомнений, что и на этой отметке забитый мяч обязательно случится.

Отличное судейство Карасева

Сборная России пока разочаровывает. Всего одно очко в двух встречах нельзя считать хорошим результатом. На этом фоне идеальным выглядит работа российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Россиянин получил назначение на две игры второго тура. Сначала Сергей поучаствовал в матче Румыния – Швейцария, назначив пенальти в ворота швейцарцев. Румын Станку одиннадцатиметровый реализовал, став всего третьим игроком в истории, который забил два пенальти на одном Евро.

Карасев же заслужил отличные отзывы о своей работе, а через несколько дней отсудил встречу Исландия – Венгрия. Российский арбитр снова свистнул фол в штрафной площади, исландцы забили гол и до 87-й минуте вели в счете. Но чуду состояться не удалось. Венгры сравняли счет, а Карасев по ходу второй половины матча уверенно сдерживал нервные порывы футболистов желтыми карточками.

Североирландское чудо

О магии Северной Ирландии, до начала Евро не проигрывавшей в 12-ти матчах подряд, позабыли после первой встречи. Поляки не только не позволяли даже беспокоить своего вратаря, но и сами легко расправились с соперником. В матче с Украиной болельщики могли ожидать нечто подобного. Слишком уж Северная Ирландия выглядела слабой по именам. Однако мы увидели совершенно иной футбол в исполнении североирландцев. Тотальная и плотная оборона не позволила украинцам ничего соорудить в атаке. Свои же собственные голы номинальные аутсайдеры забили при помощи индивидуальных ошибок соперников. Теперь в активе ирландской команды три очка, а в следующем туре ее ждет встреча с мощной Германией. Шансов на выход из группы мало, но Северная Ирландия привыкла удивлять.

Благородство Роналду не помогает побеждать

В матче с Австрией сборная Португалии имела тучу моментов, чтобы забить хотя бы один гол. Однако финальный свисток зафиксировал счет 0:0, а Криштиану Роналду, будучи лидером коллектива, умудрился смазать одиннадцатиметровый удар. Причем на чемпионатах Европы он допустил такую оплошность впервые в карьере. Играют португальцы неплохо, но результата пока не добиваются. Но сам Роналду, подвергаясь критике, все-таки умудряется бить рекорды. В игре с Австрией он стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за сборную (128), при этом повторив достижение по количеству появлений на поле во встречах Евро (16). Интересности происходили и после окончания встречи. На поле выбежал фанат, а Криштиану, защитив парня от стюардов, сфотографировался с ним. Правда, благородство португальца никак не сказывается на его результативности. На Евро-2016 Роналду еще не забивал.

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