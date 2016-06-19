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Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро

Замены Ходжсона переломили игру

Матч с Уэльсом складывался для сборной Англии неудачно. Джо Харт запустил штрафной от Гарета Бэйла, ставшего первым игроком с 1992 года, которому удавалось дважды забивать со стандарта на одном чемпионате Европы. Но во втором тайме Рою Ходжсону удалось переломить игру при помощи собственных тренерских решений. Варди и Старридж вышли на поле и забили по голу, принеся англичанам важную победу. На фоне странной ничьи с российской сборной, когда тренера английской команды раскритиковали за замену Уэйна Руни, эти перестановки полностью восстановили Ходжсону репутацию. Теперь англичане, набрав четыре очка, возглавляют таблицу группы, фактически обеспечив себе выход в плей-офф.

Скучный футбол 80 минут – не приговор

Сборные Италии и Швеции свою дневную встречу проводили при полных трибунах и с явными надеждами на зрелище. Но половина матча ушла на разведку, а второй тайм прошел при тотальном преимуществе итальянцев. Правда, по воротам подопечные Конте бить забывали. Но вот игра перевалила за 80-ю минуту, как что-то перемкнуло в головах футболистов. Обе команды забегали в несколько раз быстрее, а опасные моменты стали рождаться регулярно. Сначала Пароло головой сотряс перекладину ворот Исакссона, а затем Эдер прошел нескольких соперников и все-таки забил победный мяч.

88-я минута зафиксировала на табло автора гола в матче Италия – Швеция. Но самое интересное, что в период с 87-ю по 96-ю минуты на Евро было забито едва ли не больше голов, чем в остальное время матчей. Нециду удалось сравнять счет в игре с Хорватией на 93-й, Гризманн и Пайе тоже забили оба французских гола в ворота Албании в добавленное время. Только 94-я минута пока остается непокоренной авторами голов, но нет сомнений, что и на этой отметке забитый мяч обязательно случится.

Отличное судейство Карасева

Сборная России пока разочаровывает. Всего одно очко в двух встречах нельзя считать хорошим результатом. На этом фоне идеальным выглядит работа российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Россиянин получил назначение на две игры второго тура. Сначала Сергей поучаствовал в матче Румыния – Швейцария, назначив пенальти в ворота швейцарцев. Румын Станку одиннадцатиметровый реализовал, став всего третьим игроком в истории, который забил два пенальти на одном Евро.

Карасев же заслужил отличные отзывы о своей работе, а через несколько дней отсудил встречу Исландия – Венгрия. Российский арбитр снова свистнул фол в штрафной площади, исландцы забили гол и до 87-й минуте вели в счете. Но чуду состояться не удалось. Венгры сравняли счет, а Карасев по ходу второй половины матча уверенно сдерживал нервные порывы футболистов желтыми карточками.

Североирландское чудо

О магии Северной Ирландии, до начала Евро не проигрывавшей в 12-ти матчах подряд, позабыли после первой встречи. Поляки не только не позволяли даже беспокоить своего вратаря, но и сами легко расправились с соперником. В матче с Украиной болельщики могли ожидать нечто подобного. Слишком уж Северная Ирландия выглядела слабой по именам. Однако мы увидели совершенно иной футбол в исполнении североирландцев. Тотальная и плотная оборона не позволила украинцам ничего соорудить в атаке. Свои же собственные голы номинальные аутсайдеры забили при помощи индивидуальных ошибок соперников. Теперь в активе ирландской команды три очка, а в следующем туре ее ждет встреча с мощной Германией. Шансов на выход из группы мало, но Северная Ирландия привыкла удивлять.

Благородство Роналду не помогает побеждать

В матче с Австрией сборная Португалии имела тучу моментов, чтобы забить хотя бы один гол. Однако финальный свисток зафиксировал счет 0:0, а Криштиану Роналду, будучи лидером коллектива, умудрился смазать одиннадцатиметровый удар. Причем на чемпионатах Европы он допустил такую оплошность впервые в карьере. Играют португальцы неплохо, но результата пока не добиваются. Но сам Роналду, подвергаясь критике, все-таки умудряется бить рекорды. В игре с Австрией он стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за сборную (128), при этом повторив достижение по количеству появлений на поле во встречах Евро (16). Интересности происходили и после окончания встречи. На поле выбежал фанат, а Криштиану, защитив парня от стюардов, сфотографировался с ним. Правда, благородство португальца никак не сказывается на его результативности. На Евро-2016 Роналду еще не забивал.

Пять крутых вещей и достижений 1-го тура Евро

Рой клад. Почему потенциал сборной Англии безграничен

Чемпионат Европы Европа Англия Северная Ирландия Португалия Швеция Франция Венгрия Исландия Австрия Роналду Криштиану Старридж Даниэль Эдер Пайет Димитри Нецид Томаш Гризманн Антуан Ходжсон Рой
Комментарии (7)
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burbon2002
1466337137
Ronaldo oxuel ot schastia
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Kondrat Jr
1466354566
Как там сказал Роналду про исландцев? Что-то типа "Они радовались ничьей с нами так, как будто победили. Это говорит об отсутствии у них интеллекта". Во-первых, это их дебют на столь крупном турнире, и первое очко, добытое в игре против явного фаворита - чем не праздник? А во-вторых, Кристине пора самой начать забивать и оправдывать статус фаворита. В противном случае в отсутствии интеллекта (на фоне таких неумных, прямо скажем, слов) начнут подозревать его.
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Kondrat Jr
1466395861
Предсказуемо бомбануло у товарищей ))))))) Понеслось: золотой мяч, на клубном уровне. Да пускай забирает этот золотой мяч, жалко что ли? ))))) Но это не отменяет того факта, что Крися девочка. Вся такая сладкая, гламурная, ножки побриты, волосики напомажены. Игрок гениальный, спору нет, но проигрывать тоже надо уметь с мужским достоинством. А ничья с Исландией для Португалии это проигрыш. Вот и надо не губки дуть и не оценивать интеллект исландцев, а играть, забивать, выигрывать. Даже пенальти забить не смог. Что же касается Лиги Чемпионов, о которой речь вообще не шла, то смею напомнить, что бывает с Реалом, когда он встречается с Юве в плэй-офф. В этом году отскочили испанцы, повезло. Так что лобзайте свои кубки, золотые мячи и бутсы, уткнитесь и заткнитесь.
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DoGmA_TM
1466448205
Люди над которыми вы смеетесь заработали миллионы своим талантом и трудолюбием
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