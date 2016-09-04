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  • Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса

Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса

Кевин Киган (1999 – 2000)

Статистика: 18 матчей, 7 побед, 7 ничьих, 4 поражения

Кевин Киган принял сборную Англии в 1999-м году и сумел вывести на чемпионат Европы, но больших успехов под его руководством команда «трех львов» не добилась. Впрочем, начал Киган за здравие – вот кадры его первой игры в качестве наставника англичан, закончившейся уверенной победой над Польшей. Молодой и забивающий Пол Скоулз прилагается.

Свен-Горан Эрикссон (2001 – 2006)

Статистика: 67 матчей, 40 побед, 17 ничьих, 10 поражений

Швед Свен-Горан Эрикссон продержался на шатком стуле тренера сборной Англии без малого шесть лет. В руки Эрикссону досталось, пожалуй, одно из самых талантливых поколений игроков в истории английского футбола (чего стоит одна связка Джеррарда и Лэмпарда в центре поля), однако под его руководством они из раза в раз оступались на стадии 1/4 финала. «Три льва» – три поражения в четвертьфиналах. А вот как Эрикссон дебютировал в официальном поединке:

Стив Макларен (2006 – 2007)

Статистика: 18 матчей, 9 побед, 4 ничьи, 5 поражений

Вот уж кто неудачный пример для подражания, так это Стив Макларен. Он запомнился английским болельщикам как самый главный лузер последнего десятилетия, что даже не сумел вывести сборную на Евро-2008. Кто и в чью пользу Макларену тогда помешал, вы прекрасно помните. Впрочем, начинал Макларен за здравие – с крупной победы над любителями из Андорры.

Фабио Капелло (2008 – 2012)

Статистика: 42 матча, 28 побед, 8 ничьих, 6 поражений

Под руководством Капелло англичане успели сыграть только на одном крупном форуме: это был Мундиаль-2010, и тогда скандально отмененный гол Лэмпарда не позволил команде Капелло потягаться с немцами хотя бы в овертайме. Все закончилось уже в основное время чувствительным поражением – 1:4. Впрочем, нельзя сказать, чтобы итальянец оставил по себе плохую память: напротив, он по-прежнему удерживает самый высокий процент побед среди всех наставников в истории национальной команды Англии (66,7% против 61,1% у сэра Альфа Рэмси). А начинал Капелло с победы над все той же Андоррой:

Рой Ходжсон (2012 – 2016)

Статистика: 56 матчей, 33 победы, 15 ничьих, 8 поражений

Ходжсон принял национальную команду за месяц до старта Евро-2012 и дошел с ней до четвертьфинала, где англичане, как обычно, проиграли по пенальти – на этот раз итальянцам. Дальше было хуже: невыход из группы на чемпионате мира в Бразилии и позорный вылет от исландцев в 1/8 финала последнего Евро. Первая официальная игра Ходжсона пришлась на ничейный поединок с французами в рамках чемпионата Европы.

Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Англия Эрикссон Свен-Горан Макларен Стив Эллардайс Сэм Капелло Фабио Киган Кевин Ходжсон Рой
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