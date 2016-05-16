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  • «Ростов» сыграет в Лиге чемпионов. «Спартак» вернется в еврокубки. Дайджест событий дня

«Ростов» сыграет в Лиге чемпионов. «Спартак» вернется в еврокубки. Дайджест событий дня

Мутко не простит Кулалаеву ошибку в игре «Анжи» – «Мордовия»

Президент РФС Виталий Мутко осудил действие лайнсмена Павла Кулалаева, допустившего грубую ошибку в матче российской Премьер-лиги «Анжи» – «Мордовия» (3:0) и предрек ему окончание судейской карьеры: «Таким вещам оправдания нет. Сомневаюсь, что он вообще будет судить и в дальнейшем».

Черчесову предложили поработать в «Рубине»

Руководство казанского «Рубина» рассчитывает пригласить главного тренера «Легии» Станислава Черчесова и уже обратилось к нему с соответствующим предложением. Напомним, недавно российский специалист привел польский клуб к победе в Кубке и чемпионате страны. Сообщается, что помимо Черчесова «Рубин» может пригласить на пост тренера румына Дана Петреску, который ранее работал в «Кубани» и «Динамо», а теперь и сам не против возглавить казанскую команду.

Англичане объявили расширенный состав сборной на Евро-2016

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон определился с 26 футболистами для национальной команды на чемпионат Европы-2016. Трое из них будут исключены, поскольку официально заявка должна состоять из 23 игроков. Обращает на себя внимание присутствие в списке манкунианца Рэшфорда, полузащитника «Арсенала» Уилшира и голкипера «Бернли» Хитона. Напомним, Англия – первый соперник сборной России на Евро-2016.

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«Терек» разминался в отеле перед игрой со «Спартаком»

Игроки грозненского «Терека» провели разминку в холле отеля перед игрой 29-го тура чемпионата России против «Спартака». Представители клуба даже опубликовали видео тренировки в соцсети Instagram. Ранее, руководство «Терека» высказывало недовольство по поводу запрета проведения тренировочных занятий на «Открытие-Арене». А клуб в итоге не избежал крупного поражения в матче.

Не заиграл в «Рубине», но готов для «Барселоны»?

Защитник «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемос, ранее выступавший за «Рубин», может перейти в «Барселону». Каталонский клуб предложил за футболиста четыре миллиона евро, при этом сумма трансфера может возрасти и до 12 миллионов. Сообщается, что сумма отступных в контракте Лемоса составляет 30 миллионов евро. В казанском «Рубине» 20-летний уругваец провел четыре матча в сезоне-2015/16.

Головиным заинтересовались в АПЛ

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов нескольких клубов из чемпионата Англии, причем некоторые команды уже сделали запрос о трансфере футболиста. Что именно это были за клубы – не упоминается. В нынешнем сезоне на счету Головина 22 матча и три гола за ЦСКА. При этом Головин уже забил два мяча за сборную России.

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В РФПЛ появится команда «Оренбург»

Это и есть победитель турнира ФНЛ – оренбургский «Газовик», которому предстоит сменить название. В сезоне-2016/17 в РФПЛ команда будет выступать под новым именем. «Идет окончательный процесс оформления документов. В новом сезоне команда будет выступать под названием ФК «Оренбург». Все идет по сценарию. Проблем с лицензированием не было. Правопреемником «Газовика» будет «Оренбург», проблем нет», – отметил президент клуба Василий Столыпин.

«Ростов» сыграет в Лиге чемпионов-2016/17, в еврокубки вернется «Спартак»

В матчах 29-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Урал» (1:0), «Спартак» разгромил «Терек» (3:0), а «Кубань» победила «Динамо» (1:0). Таким образом, подопечные Курбана Бердыева вне зависимости от результатов матчей последнего тура не опустятся ниже второго места и представят Россию в Лиге чемпионов в будущем сезоне. «Спартак» после победы над «Тереком» обеспечил себе пятое место и примет участие в Лиге Европы-2016/17 наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». Внизу турнирной таблицы сразу пять команд постараются избежать вылета – это «Кубань», «Анжи», «Динамо», «Уфа» и «Мордовия».

Павлюченко, Еременко, Азмун и другие герои и антигерои – в оперативном обзоре 29-го тура РФПЛ

«Ростов» завоевал путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» и «Зенит» сыграют в Лиге Европы. Ключевые события 29-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Рубин Англия ЦСКА Ахмат Спартак Барселона Оренбург Ростов Динамо Головин Александр Лемос Маурисио Черчесов Станислав Ходжсон Рой
Комментарии (11)
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frickmaster
1463432508
жаль, что у нас не будет своего Лестера
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mnb 95
1463432987
Вот смотрю и вижу что всё таки Бердыев дешёвка! Раз взошёл на пъедестал, но не устоял и сейчас не устоит!
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kurskih
1463433051
поздравляю Ростов с ЛЧ!!! Желаю пройти в групповую стадию, чтобы не получилось как в прошлом году с ЛЕ ;)
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lihindic
1463437532
вот так...
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Solmon
1463441341
Ростов в ЛЧ
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NEMETSRUS
1463461906
Еще не вечер все возможно
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463463444
В ФНЛ появится новая команда "Дина-Тор". Динамо сольется с Торпедо и будет новая московская команда. Было же объединение в хоккее Динамо и МВД .
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maks59569
1463488200
бердеев лох
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narkozanos
1463909460
Да Ростов на три фронта обосрётся,они никогда этого не делали,а так их в лч,и чемпе выепут и высушат,а потом в кубке добьют
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