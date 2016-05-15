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    «Спартак» отказал «Тереку» в проведении предматчевой тренировки на «Открытие Арене»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что «Спартак» отказал грозненской команде в проведении предматчевой тренировки на поле «Открытие Арены» накануне завтрашней игры 29-го тура РФПЛ. Напомним, что в случае победы красно-белые завоюют право на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне.

    «Сегодня «Спартак» отказался предоставить возможность «Тереку» провести тренировку на «Открытие Арене». Не знаю, почему они так сделали. Наверное, очень очки нужны команде, вот и решили нам помешать.

    Нам предложили поле в другом месте и другом районе, когда команда уже подъехала к стадиону. Неизвестно, во сколько бы мы добрались на тренировку, если бы поехали на другое поле. Я считаю это издевательством над командой», – заявил Алханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2016 23:18
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 мая 2016, 10:59

      нохчам дай потренироваться на своем стадике, а завтра скажут, что это уже их стадион)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 16 мая 2016, 09:23

      Какое-то жлобство

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Puteec 16 мая 2016, 09:16

      локо сёминской мардовии тоже отказывал в итоге поражение на чужих ошибках не учатся

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 16 мая 2016, 09:11

      за это надо их обыграть

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 16 мая 2016, 08:42

      Это называется так: "Мы звонить и уточнять не будем по поводу тренировки, а поедем на авось". А то, что на момент их приезда роле могут подготавливать к завтрашнему матчу или ещё что-нибудь - об этом они и не подумали. Сами виноваты.

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 мая 2016, 08:40

      спартак испужался...вдруг ктото наплюет на штанги ребровские..а ему потом их вылизывать...хотя ребров уже закончил карьеру

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 мая 2016, 08:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сжечь этот стадион ..до тла...чтоб больше никто не просил потренироватса))

      -5
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      Рейтинг: +33

      АВоржев 16 мая 2016, 08:30

      Какая разница на каком поле они буду тренироваться? Что хачи выёживаться начинают?

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 16 мая 2016, 08:28

      Это просто не уважение ли боязнь команды , которая сильнее их.

      1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 16 мая 2016, 08:12

      Это просто не уважение ли боязнь команды , которая сильнее их.

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > koka7751 16 мая 2016, 08:15

      И то и другое. Гнилое руководство гнилой команды.

      -3
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