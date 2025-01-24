«Ростов» закрыл долги перед полузащитником, который отправится в Первую лигу

Полузащитник Роман Тугарев вскоре определится, где продолжит карьеру после расторжения контракта с «Ростовом». 26-летний россиянин может перейти в «Балтику» или «Ротор».
«Южане закрыли все долги перед Романом и расстались с ним полюбовно, без дополнительных выплат. Сейчас футболист общается с клубами из Калининграда и Волгограда о возможном переходе к ним», – сообщает журналист Иван Карпов.
- 26-летний хавбек в этом сезоне не играл.
- Тугарев провел за основную команду «Ростова» 74 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
- Он является воспитанником «Локомотива».