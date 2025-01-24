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  • «Ростов» закрыл долги перед полузащитником, который отправится в Первую лигу

«Ростов» закрыл долги перед полузащитником, который отправится в Первую лигу

Полузащитник Роман Тугарев вскоре определится, где продолжит карьеру после расторжения контракта с «Ростовом». 26-летний россиянин может перейти в «Балтику» или «Ротор».

«Южане закрыли все долги перед Романом и расстались с ним полюбовно, без дополнительных выплат. Сейчас футболист общается с клубами из Калининграда и Волгограда о возможном переходе к ним», – сообщает журналист Иван Карпов.

  • 26-летний хавбек в этом сезоне не играл.
  • Тугарев провел за основную команду «Ростова» 74 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
  • Он является воспитанником «Локомотива».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (1)
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Кривая да нелёгкая
1737706124
Иди в Балтику, ротор супер клуб но там в руководстве не хотят прогресса
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