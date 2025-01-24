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Агент Барбоза сказал, найдет ли «Зенит» замену Клаудиньо

Агент Паулу Барбоза высказался об уходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд».

– Нужна ли «Зениту» замена для Клаудиньо?

– Думаю, что сейчас идет процесс обновления состава, и он еще не закончен. У «Зенита» есть свои цели. Все их действия показывают, что у них есть хороший скаутинг. Я не исключаю, что они могут продолжать процесс обновления команды.

Это был не спонтанный процесс. Они прекрасно понимают, чего хотят. Они понимают, что у некоторых игроков исчерпался цикл. Можно ожидать новый трансфер. У «Зенита» есть экономические возможности, которые это позволяют. Обновления рассчитаны не только на результат, но и стратегически дальше.

– С учетом нового игрока в центр поля и трансфера Луиса Энрике, Максим Глушенков будет проводить больше времени на скамейке запасных?

– Это сугубо тренерский вопрос. Только Семак скажет, как он мыслит. Игроки могут выполнять разные роли на поле.

– Летом в СМИ появлялась информация о возможном переходе Оркана Кекчю и Жедсона Фернандеша в «Зенит». Как думаете, возможны ли эти трансферы сейчас?

– Все эти моменты зависят от обстоятельств. Намного легче было сделать эти трансферы летом. Не всегда все клубы готовы реализовать сделку зимой. Летом намного легче, потому что больше времени подготовить все дальше.

– Может ли «Зенит» найти равноценную замену для Клаудиньо за 20 миллионов евро?

Могут. Ближайшие недели нам покажут насколько они заинтересованы сделать трансфер сейчас.

  • «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
  • Клаудиньо выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (5)
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Каратель помойников
1737714049
Во всех фавелах латинской Америки уже испекли караваи и готовы встречать с хлебом солью ведмедева
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Спартачище
1737714498
Газ с 2022 года подорожал на треть Вместе с проектом бюджета на следующий год правительство внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития на следующие три года. Там-то россиян и ждали сюрпризы. Тарифы на ЖКХ будут резко повышены. Цены на холодную и горячую воду, электричество и газ станут выше на 11,3%. Самое большое подорожание коснется платы за электричество — на 12,6%. Тариф на газ увеличится на 10,3% с июля 2025 года. Под разговоры о «самых низких» тарифах в Европе власти увеличили с 2022-го плату за голубое топливо для населения на 34%. Такого за последние 10 лет не было. Сомнений нет, что найдут замену угольку клаве, вопрос только, сколько за это заплатит народ, включая жалкую болотную группку фонадов.
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Айболид
1737725539
Злостные налогонеплатильщики визжат недовольно о том , что газ подоражал .
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