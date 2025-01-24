Агент Барбоза сказал, найдет ли «Зенит» замену Клаудиньо

Агент Паулу Барбоза высказался об уходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд».

– Нужна ли «Зениту» замена для Клаудиньо?

– Думаю, что сейчас идет процесс обновления состава, и он еще не закончен. У «Зенита» есть свои цели. Все их действия показывают, что у них есть хороший скаутинг. Я не исключаю, что они могут продолжать процесс обновления команды.

Это был не спонтанный процесс. Они прекрасно понимают, чего хотят. Они понимают, что у некоторых игроков исчерпался цикл. Можно ожидать новый трансфер. У «Зенита» есть экономические возможности, которые это позволяют. Обновления рассчитаны не только на результат, но и стратегически дальше.

– С учетом нового игрока в центр поля и трансфера Луиса Энрике, Максим Глушенков будет проводить больше времени на скамейке запасных?

– Это сугубо тренерский вопрос. Только Семак скажет, как он мыслит. Игроки могут выполнять разные роли на поле.

– Летом в СМИ появлялась информация о возможном переходе Оркана Кекчю и Жедсона Фернандеша в «Зенит». Как думаете, возможны ли эти трансферы сейчас?

– Все эти моменты зависят от обстоятельств. Намного легче было сделать эти трансферы летом. Не всегда все клубы готовы реализовать сделку зимой. Летом намного легче, потому что больше времени подготовить все дальше.

– Может ли «Зенит» найти равноценную замену для Клаудиньо за 20 миллионов евро?

– Могут. Ближайшие недели нам покажут насколько они заинтересованы сделать трансфер сейчас.