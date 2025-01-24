Бывший тренер сборной России высказался о пенсиях в стране

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев недоволен своей пенсией. Он признался, что не смог бы прожить на нее, не будь у него дополнительных накоплений.

«Большинство пенсионеров, конечно, недовольны своими пенсиями. Лично я вхожу в это число. Желательно, чтобы пенсия у меня была больше. Пенсионерам нужно хорошо питаться, хорошо одеваться, платить за квартиру и еще много чего. Суммы, которую я получаю, не хватает на многие бытовые вещи.

Смог бы я прожить только на свою пенсию? Это было бы очень сложно для меня без дополнительных накоплений», – сказал Игнатьев.