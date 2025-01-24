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Бывший тренер сборной России высказался о пенсиях в стране

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев недоволен своей пенсией. Он признался, что не смог бы прожить на нее, не будь у него дополнительных накоплений.

«Большинство пенсионеров, конечно, недовольны своими пенсиями. Лично я вхожу в это число. Желательно, чтобы пенсия у меня была больше. Пенсионерам нужно хорошо питаться, хорошо одеваться, платить за квартиру и еще много чего. Суммы, которую я получаю, не хватает на многие бытовые вещи.

Смог бы я прожить только на свою пенсию? Это было бы очень сложно для меня без дополнительных накоплений», – сказал Игнатьев.

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Источник: Sport24

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Комментарии (4)
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1737702838
НАдо было жить по-европейски,накапливая всю жизнь вторую часть пенсии-негосударственную. Что и пытается внедрить нынешнее капиталистическое правительство.Правда, негосударственные пенсионные фонды постоянно схлопываются,а деньги-разворовываются.Но мы все здесь ни при чём...
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subbotaspartak
1737709782
Вот и живу на пенсию инженера, на телевидение не жалуюсь, по администрациям не хожу. У моей мамы в СССР пенсия была 54 рубля и работать не разрешали.
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zigbert
1737720873
Большинство пенсионеров живет именно так. Хорошо если кому то удастся найти подработку.
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Тинез Розоп
1737722774
Никогда не работал официально. По ходу нет смысла жить до пенсии)...
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