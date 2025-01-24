Николич высказался об усилении ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сказал, что команда делет ставку на своих игроков и стараетсяя найти усиление во внутренних ресурсах.

«Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем», – сказал Николич.