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Николич высказался об усилении ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сказал, что команда делет ставку на своих игроков и стараетсяя найти усиление во внутренних ресурсах.

«Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем», – сказал Николич.

  • На первом зимнем сборе красно-синие победили ОКМК (4:1) и «Ордабасы» (3:0).
  • ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров с 31 очком.
  • 28-летний полузащитник Рифат Жемалетдинов провел в этом сезоне 17 матчей за ЦСКА, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • На счету 25-летнего форварда Секу Койта в текущем сезоне 20 игр, 1 гол и 1 ассист.
  • 20-летний нападающий Артем Шуманский принял участие в 3 матчах за красно-синих.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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Борис34684
1737710536
Гинер похоже совсем забросил футбол, с таким отношением хоть шестое место удержать.
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Интерес
1737714272
ПЕречисленные-не "свои",а просто "внутренние резервы".Свои-Акинфеев,Глебов да Кисляк.
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