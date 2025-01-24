Николич высказался об усилении ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сказал, что команда делет ставку на своих игроков и стараетсяя найти усиление во внутренних ресурсах.
«Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов: Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона. Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем», – сказал Николич.
- На первом зимнем сборе красно-синие победили ОКМК (4:1) и «Ордабасы» (3:0).
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров с 31 очком.
- 28-летний полузащитник Рифат Жемалетдинов провел в этом сезоне 17 матчей за ЦСКА, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- На счету 25-летнего форварда Секу Койта в текущем сезоне 20 игр, 1 гол и 1 ассист.
- 20-летний нападающий Артем Шуманский принял участие в 3 матчах за красно-синих.