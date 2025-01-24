«Палмейрас» нацелился на Бителло после срыва трансфера Клаудиньо

«Палмейрас» заинтересовался полузащитником «Динамо» Бителло после того, как сорвался трансфер хавбека Клаудиньо, который предпочел перейти из «Зенита» в «Аль-Садд».

Также на Бителло претендует один из зарубежных клубов.