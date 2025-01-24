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  • «Палмейрас» нацелился на Бителло после срыва трансфера Клаудиньо

«Палмейрас» нацелился на Бителло после срыва трансфера Клаудиньо

«Палмейрас» заинтересовался полузащитником «Динамо» Бителло после того, как сорвался трансфер хавбека Клаудиньо, который предпочел перейти из «Зенита» в «Аль-Садд».

Также на Бителло претендует один из зарубежных клубов.

  • Ранее «Ботафого» согласовал трансфер Бителло за 18 миллионов евро, но не может договориться с москвичами о размере первого взноса.
  • Бителло не приехал в расположение «Динамо», так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют игрока на месячную зарплату.
  • Позже «Динамо» сообщило бразильским клубам, что не разрешает вести переговоры с футболистом.
  • 25-летний Бителло провел в этом сезоне 21 матч за «Динамо», забил 1 гол, отдал 10 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
  • «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро, хотя «Палмейрас» ранее в переписке с российским клубом достиг соглашения о переходе игрока.

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Источник: Bolavip

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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1737707023
За одного бителло двух дзубиньо дают.... А чё... торги так торги...
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ScarlettOgusania
1737709633
по трансферным тратам в текущее ТО лига Бразилейро (141 млн. евро) занимает 2 место после АПЛ (293 млн. евро), с команд можно и нужно "драть бабки" за трансферы и не соглашаться на разбивку оплаты за трансфер на 2-3 года... РПЛ (34 млн. евро) занимает в этом списке 8 место после Серии А...
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