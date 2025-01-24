«Палмейрас» нацелился на Бителло после срыва трансфера Клаудиньо

«Палмейрас» заинтересовался полузащитником «Динамо» Бителло после того, как сорвался трансфер хавбека Клаудиньо, который предпочел перейти из «Зенита» в «Аль-Садд».
Также на Бителло претендует один из зарубежных клубов.
- Ранее «Ботафого» согласовал трансфер Бителло за 18 миллионов евро, но не может договориться с москвичами о размере первого взноса.
- Бителло не приехал в расположение «Динамо», так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют игрока на месячную зарплату.
- Позже «Динамо» сообщило бразильским клубам, что не разрешает вести переговоры с футболистом.
- 25-летний Бителло провел в этом сезоне 21 матч за «Динамо», забил 1 гол, отдал 10 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
- «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро, хотя «Палмейрас» ранее в переписке с российским клубом достиг соглашения о переходе игрока.