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  • Экс-игрок «Зенита» оценил переход Энрике и продажу Клаудиньо

Экс-игрок «Зенита» оценил переход Энрике и продажу Клаудиньо

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепeхин поделился мнением о последних трансферах команды.

– Станет ли Клаудиньо потерей для «Зенита»?

– Этот футболист определял результат питерского клуба долгое время. Во многом благодаря ему во многих матчах команда побеждала. Это будет потеря для «Зенита». Но любую потерю команда рано или поздно кем-то компенсирует. Возможно, клуб пригласит игрока такого же уровня, который безболезненно вольется и будет давать результат.

– Внутри «Зенита» есть игрок, способный заменить Клаудиньо?

– На первый взгляд – такого нет. Но уход Клаудиньо даст шанс другим ребятам, которые из-за него не играли. При условии, что никто другой на эту позицию не придет. А воспользуются ли они такой возможностью – посмотрим.

– Не станет ли уход Клаудиньо препятствием к золотым медалям?

Препятствия для чемпионства видим не только мы со стороны, но и внутри клуба. Поэтому сейчас и идет политика усиления состава. Иначе оставляли бы все как есть. Команда ведь довольно крепко укомплектована и играла хорошо.

Но начало этого сезона, да и конец прошлого показали, что что-то разладилось. Чемпионами стали в том сезоне, но с большими усилиями. В этом чемпионате команду тоже лихорадит. Нет той уверенности, которая была раньше. Поэтому и приняли решение искать другие варианты, чтобы «Зенит» играл более уверенно.

– Пишут о том, что Клаудиньо поступил некрасиво с «Палмейрасом». Он пообещал президенту клуба, что перейдет именно туда, и клубы уже согласовывали все бумаги, а потом агент игрока, получил комиссионные от катарского клуба, заявил, что планы Клаудиньо изменились, и он хочет уехать в Катар. Как относитесь к такой ситуации?

– Наверное, если игрок кому-то что-то лично обещает, то, у него есть какие-то личные отношения с людьми. Тогда это не очень красиво. Но мы не можем знать, как он обещал. Может он сказал, что придет, если не будет других предложений.

В футболе бывает, что в последний момент решения меняются, потому что кто-то перекупает игрока. Другое дело, что опытный футболист не будет что-то кому-то обещать.

– Приход Луиса Энрике как оцените? Некоторые считают этот трансфер топовым.

– По его стоимости это топ-трансфер. Другое дело, что этот статус надо подтверждать. А вот получится ли – никто не знает. Даже топ-клубы, приглашая звезд, не со всеми угадывают. Перемена клуба всегда оказывает свое влияние на футболистов.

– Энрике провел первую тренировку «Зенита», и писали, что он пока тушуется. Как думаете, сумеет ли он быстро адаптироваться и существенно помочь питерцам уже весной?

– Надеюсь, что сможет. Но к нему всегда будет немного предвзятое отношение в нашей футбольной среде из-за суммы, в которую он обошелся «Зениту». В этом плане у него не очень завидная ситуация.

– Но питерцы не будут платить прямые деньги, там получился бартер, поскольку «Зенит» отдает в «Ботафого» двух игроков.

– Этот вариант менее болезненный для клуба. Но все равно давление будет. Это когда в команду приходит футболист за полмиллиона, никто особо от него ничего не ждет. А по Энрике сейчас можно строить только догадки. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это не имеет ничего общего с тем, будет ли он помогать команде или нет.

  • 24-летний Луис Энрике провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
  • «Зенит» сообщил, что сделка состоялась в рамках размена игроками. Клуб отдал «Ботафого» Артура и Вендела. Последний перейдет в бразильский клуб летом.
  • По информации Transfermarkt, Луис Энрике обошелся «Зениту» в 33 миллиона евро.
  • «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро, хотя «Палмейрас» ранее в переписке с российским клубом достиг соглашения о переходе игрока.
  • В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
  • Клаудиньо выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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TIMOTHY
1737707990
Зенит самый сильный
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