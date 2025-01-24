Назван клуб РПЛ, в который Барко мог перейти летом вместо «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко мог оказаться не в московском клубе, а в «Ростове».
Сообщается, что летом прошлого года агенты предлагали аргентинского игрока команде Валерия Карпина, однако предложенная цена показалась руководству клуба слишком завышенной.
В связи с этим представители игрока предложили его «Спартаку», который согласился заплатить за аргентинца 16 миллионов евро.
- 25-летний Барко провел за «Спартак» 22 матча, забил 9 голов и отдал 6 передач.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера игрока из «Ривер Плейт» в московский клуб составила 14 миллионов евро.