Назван клуб РПЛ, в который Барко мог перейти летом вместо «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко мог оказаться не в московском клубе, а в «Ростове».

Сообщается, что летом прошлого года агенты предлагали аргентинского игрока команде Валерия Карпина, однако предложенная цена показалась руководству клуба слишком завышенной.

В связи с этим представители игрока предложили его «Спартаку», который согласился заплатить за аргентинца 16 миллионов евро.