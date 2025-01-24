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  • Назван клуб РПЛ, в который Барко мог перейти летом вместо «Спартака»

Назван клуб РПЛ, в который Барко мог перейти летом вместо «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко мог оказаться не в московском клубе, а в «Ростове».

Сообщается, что летом прошлого года агенты предлагали аргентинского игрока команде Валерия Карпина, однако предложенная цена показалась руководству клуба слишком завышенной.

В связи с этим представители игрока предложили его «Спартаку», который согласился заплатить за аргентинца 16 миллионов евро.

  • 25-летний Барко провел за «Спартак» 22 матча, забил 9 голов и отдал 6 передач.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера игрока из «Ривер Плейт» в московский клуб составила 14 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (22)
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Кривая да нелёгкая
1737706899
Валере такие неликвиды не нужны тем более за такие деньги) ему цена двушка а Рыскин в Ростове мужик грамотный и ему не впаришь всякий хлам) Ростов народная команда
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ss21
1737716611
Скока скока?! Я думал его за 10 взяли. Ростов такие деньги не потратит никогда.
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zigbert
1737720108
Если бы Барко очень нужен был Ростову, могли бы попытаться сбить его цену. Но как говорится :"что ни делается все к лучшему".
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FWSPM
1737729747
ростов бы и 5 не потянул какие там 16.
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