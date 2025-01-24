Канчельскис прокомментировал переход Энрике в «Зенит»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о трансфере вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Если у клуба есть возможность вести себя на трансферном рынке громко, он это делает. Если нет, то ведет себя тихо. Так что понятно, почему некоторые клубы РПЛ сейчас не активны на трансферном рынке.

Да, «Зенит» сейчас взял Энрике. Но это не означает, что он станет чемпионом. Клубы ведут себя по возможностям. У «Зенита» есть возможность делать дорогостоящие покупки, у других клубов такой возможности нет. Вот и все.

Но это не значит, что конкуренты «Зенита» не хотят усилиться. Может, у них просто нет возможностей», – сказал Канчельскис.