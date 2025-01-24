Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Канчельскис прокомментировал переход Энрике в «Зенит»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о трансфере вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Если у клуба есть возможность вести себя на трансферном рынке громко, он это делает. Если нет, то ведет себя тихо. Так что понятно, почему некоторые клубы РПЛ сейчас не активны на трансферном рынке.

Да, «Зенит» сейчас взял Энрике. Но это не означает, что он станет чемпионом. Клубы ведут себя по возможностям. У «Зенита» есть возможность делать дорогостоящие покупки, у других клубов такой возможности нет. Вот и все.

Но это не значит, что конкуренты «Зенита» не хотят усилиться. Может, у них просто нет возможностей», – сказал Канчельскис.

  • 24-летний Луис Энрике провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
  • «Зенит» сообщил, что сделка состоялась в рамках размена игроками. Клуб отдал «Ботафого» Артура и Вендела. Последний перейдет в бразильский клуб летом.
  • По информации Transfermarkt, Луис Энрике обошелся «Зениту» в 33 миллиона евро.

Новости по теме
Мостовой оценил траты «Зенита» на трансферы 1
Малафеев – о тратах: «100 тысяч рублей – уже ничего»
«Ростов» выбирает между защитниками «Локомотива» и «Зенита» 5
Источник: «Евро-Футбол.Ру»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:43
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кривая да нелёгкая
1737706669
У Лукойл денег гораздо больше но они жлобы! Или же понимают что руководство Спартак еще больше выкинет на ветер денег и ограничивают их в средствах! А нормальные с мозгами в Спартак не идут и не пойдут пока не произойдёт очищение в этом недоклубе
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1737716785
На самом деле дорогостоящие игроки больше себя оправдывают,лучше играют и потом дороже продаются
Ответить
Борис34684
1737721603
Зенит наберёт угольков столько сколько надо, Миллер наверно уже в кремле договаривается с Вованом на счёт паспортов. Ведь уже второй рассийанин ужо смотался,нужны новые.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 