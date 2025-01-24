Еще один клуб включился в борьбу за Угальде

«Галатасарай» включил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в свой список потенциальных трансферов.
Ранее сообщалось, что агенты игрока шантажируют руководство «Спартака», распространяя слухи об интересе к форварду.
- В этом сезоне 22-летний Угальде провел за «Спартак» 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
- Новый спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ранее возглавлял в «Галатасарае» отдел международных отношений и скаутинга.