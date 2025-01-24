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Еще один клуб включился в борьбу за Угальде

«Галатасарай» включил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в свой список потенциальных трансферов.

Ранее сообщалось, что агенты игрока шантажируют руководство «Спартака», распространяя слухи об интересе к форварду.

  • В этом сезоне 22-летний Угальде провел за «Спартак» 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
  • Контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
  • Новый спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ранее возглавлял в «Галатасарае» отдел международных отношений и скаутинга.

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Источник: страница Кагана Дурсана в соцсети

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Комментарии (12)
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БАЗАРА НЕТ
1737709948
Турки триста дают за эту звезду)
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Интерес
1737715157
Теперь времени и сил на игру не останется-всё истратит на то,чтобы отбиться от предложений и сохранить лебединую верность "Спартаку".
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Борис34684
1737717649
Угальдов прям на расхват у всех, собьют весь прицел у парня к началу чемпионата.
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DOCTOR PENALTY
1737717781
Развод продолжается... ""
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Freyd
1737718579
контракт пересмотрим летом 27
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SLADE2019
1737719546
В это, по крайней мере можно поверить.
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ss21
1737723894
Ждем когда в борьбу вступит Ивановский Текстильщик.
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FROLL007
1737729545
Ещё один клуб придумал агент для своего неликвида.
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FWSPM
1737729669
В борьбу можно включаться сколько угодно но отступные 30 млн все равно придется заплатить
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zigbert
1737734422
Пусть включаются и борются. Не стоит на это обращать внимание.
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