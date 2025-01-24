Радимов высказался о трансферах ЦСКА

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, экс-игрок ЦСКА Владислав Радимов считает, что у московского клуба будут переходы в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА всегда усиливается точечно. Думаю, переходы будут. Финансовое положение и то, что ЦСКА не делает глобальных трансферов, говорит, что клуб не хочет ошибиться», – сказал Радимов.