Радимов высказался о трансферах ЦСКА

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, экс-игрок ЦСКА Владислав Радимов считает, что у московского клуба будут переходы в зимнее трансферное окно.
«ЦСКА всегда усиливается точечно. Думаю, переходы будут. Финансовое положение и то, что ЦСКА не делает глобальных трансферов, говорит, что клуб не хочет ошибиться», – сказал Радимов.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров с 31 очком, отставание от лидера составляет 8 баллов.
- Основной состав красно-синих этой зимой пока не пополнился ни одним игроком, не считая вернувшихся из аренды футболистов.