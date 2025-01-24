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Радимов высказался о трансферах ЦСКА

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, экс-игрок ЦСКА Владислав Радимов считает, что у московского клуба будут переходы в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА всегда усиливается точечно. Думаю, переходы будут. Финансовое положение и то, что ЦСКА не делает глобальных трансферов, говорит, что клуб не хочет ошибиться», – сказал Радимов.

  • ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров с 31 очком, отставание от лидера составляет 8 баллов.
  • Основной состав красно-синих этой зимой пока не пополнился ни одним игроком, не считая вернувшихся из аренды футболистов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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Каратель помойников
1737707762
Что то разжиревший алкаш Кулешов обо всём высказывается.а о том как он ,"плодотворно" работал с молодежью почему то умалчивает
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subbotaspartak
1737709930
ЦСКА ищет племенных, Не иных...
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Интерес
1737713961
Точка,точка, Гинер-папа,минус Пьянич ,ну и Рапа...
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ss21
1737723748
Почему наши клубы не выходят на биржу. Ясно что у Гинера сейчас нет денег на поддержание величия клуба. Но есть фанаты, возможно были бы и инвесторы. Тоже самое можно сказать про остальные частные и региональные команды.
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