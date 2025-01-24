Сборная из Африки ждет ответа от РФС о товарищеском матче с Россией

Менеджер по организации матчей Нигерийской футбольной федерации Хайро Пачон высказался о возможном проведении товарищеской встречи со сборной России.
– Нигерия и России договорились о матче в этом году?
– Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят.
- У Нигерии будет свободное от официальных матчей окно для проведения матча в июне.
- Также сообщалось, что сборная России может провести матч в Африке в ноябре.
- Нигерия занимает в рейтинге ФИФА 44-е место, Россия – 34-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.