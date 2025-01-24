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  • Сборная из Африки ждет ответа от РФС о товарищеском матче с Россией

Сборная из Африки ждет ответа от РФС о товарищеском матче с Россией

Менеджер по организации матчей Нигерийской футбольной федерации Хайро Пачон высказался о возможном проведении товарищеской встречи со сборной России.

– Нигерия и России договорились о матче в этом году?

– Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят.

  • У Нигерии будет свободное от официальных матчей окно для проведения матча в июне.
  • Также сообщалось, что сборная России может провести матч в Африке в ноябре.
  • Нигерия занимает в рейтинге ФИФА 44-е место, Россия – 34-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии (5)
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R_a_i_n
1737717344
Надо играть
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DOCTOR PENALTY
1737718280
Сколько они хотят чтобы им заплатили?
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SLADE2019
1737719405
Вряд ли ***** в наше время ждали бы ответ. Сиюминутно согласились бы, за любые деньги причем.
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Spartak_forv@
1737724497
Неплохо конечно,если всё получится...
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