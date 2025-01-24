Сборная из Африки ждет ответа от РФС о товарищеском матче с Россией

Менеджер по организации матчей Нигерийской футбольной федерации Хайро Пачон высказался о возможном проведении товарищеской встречи со сборной России.

– Нигерия и России договорились о матче в этом году?

– Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят.