Форвард «Трабзонспора» отказался переходить в «Локомотив»

«Локомотив» обращался в «Трабзонспор» по поводу трансфера центрального нападающего Дениса Дрэгуша. Агент 25-летнего румынского футболиста и сам игрок после раздумий отказались обсуждать переход, так как Дрэгуш не хочет продолжать карьеру в России.

В этом сезоне Дрэгуш провел за «Трабзонспор» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

Дрэгуш провел 19 матчей за сборную Румынии и забил 5 голов. На Евро-2024 он сыграл в 4 встречах и отметился 1 голом.