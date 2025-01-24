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  • Форвард «Трабзонспора» отказался переходить в «Локомотив»

Форвард «Трабзонспора» отказался переходить в «Локомотив»

«Локомотив» обращался в «Трабзонспор» по поводу трансфера центрального нападающего Дениса Дрэгуша. Агент 25-летнего румынского футболиста и сам игрок после раздумий отказались обсуждать переход, так как Дрэгуш не хочет продолжать карьеру в России.

  • В этом сезоне Дрэгуш провел за «Трабзонспор» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.
  • Дрэгуш провел 19 матчей за сборную Румынии и забил 5 голов. На Евро-2024 он сыграл в 4 встречах и отметился 1 голом.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (4)
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LB
1737713947
с такой статистикой своих полно
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...короче
1737720205
...уверен - к лучшему...
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lek!
1737721234
Не велика потеря ))))
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sined1951
1737732475
С его статистикой проведенных матчей ему в Локомотиве делать нечего.
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