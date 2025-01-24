Червиченко отреагировал на информацию о шантаже «Спартака» агентами Угальде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что агенты форварда Манфреда Угальде шантажируют клуб, чтобы выбить зарплату футболисту.

«Я думаю, *** [враньe] чистой воды. Он никому не нужен, тем более, за те деньги, которые у него прописаны как отступные. Я вас уверяю, что если за него кто-то даст 30 миллионов, как прописано у него в контракте, Угальде нужно хватать на руки и нестись туда без остановки – к тому, кто хочет его за эти деньги получить.

Этот игрок не стоит даже тех денег, которые за него отдали. Куражный момент наступил, четыре влетели и ещe там пару забил. Вроде как вышел в лидеры. Кто-то серьeзно думает, что это какой-то результат? Он со своим потенциалом в АПЛ не забьeт и пяти.

Он маленький, бьeт с 5-10 метров, головой не играет, штрафные не кладeт. Чем он так интересен топовым клубам? Это всe разводняк для лохов. Если в «Спартаке» на это поведутся, это будет очень смешно, даже в цирк не надо идти будет», – сказал Червиченко.