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  • Червиченко отреагировал на информацию о шантаже «Спартака» агентами Угальде

Червиченко отреагировал на информацию о шантаже «Спартака» агентами Угальде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что агенты форварда Манфреда Угальде шантажируют клуб, чтобы выбить зарплату футболисту.

«Я думаю, *** [враньe] чистой воды. Он никому не нужен, тем более, за те деньги, которые у него прописаны как отступные. Я вас уверяю, что если за него кто-то даст 30 миллионов, как прописано у него в контракте, Угальде нужно хватать на руки и нестись туда без остановки – к тому, кто хочет его за эти деньги получить.

Этот игрок не стоит даже тех денег, которые за него отдали. Куражный момент наступил, четыре влетели и ещe там пару забил. Вроде как вышел в лидеры. Кто-то серьeзно думает, что это какой-то результат? Он со своим потенциалом в АПЛ не забьeт и пяти.

Он маленький, бьeт с 5-10 метров, головой не играет, штрафные не кладeт. Чем он так интересен топовым клубам? Это всe разводняк для лохов. Если в «Спартаке» на это поведутся, это будет очень смешно, даже в цирк не надо идти будет», – сказал Червиченко.

  • В этом сезоне 22-летний Угальде провел за «Спартак» 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
  • Контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (12)
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subbotaspartak
1737703393
аже в цирк не надо идти будет», – сказал грязнорабочий цирковой арены
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Кривая да нелёгкая
1737706415
Так мы и так лет 25 на Спартак смотрим как на цирк) забавные они что старые сектанты что футболисты что руководство, что новая секта с подсвинками по стране) Спартак славен скандалами интригами договорняками, укрыательствами нытьем и визгами)
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ilich55
1737706742
Как ни странно, но Червиченко прав. Далеко не Г. Мюллер, который на 1-м квадратном метре мог соорудить шедевр.
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7:1
1737706905
спартаг это цирк)
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FROLL007
1737707070
Неликвид одним словом, которому сильно повезло забить 4 гола и те из офсайда.
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TIMOTHY
1737708069
Андрей как всегда в точку)
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Каратель помойников
1737714345
Никуя себе как вшивики начали жиробаса облизывать...просто чудеса какие-то...парашники как тупые телки,что уху приятно,то на веру и принимают..чмырота одним словом
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DOCTOR PENALTY
1737719064
Я с Червиченко согласен полностью. "*"**
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