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Селихов может остаться в РПЛ

Предметный интерес к голкиперу Александр Селихову проявляют два клуба РПЛ. При этом источник не сообщил, о каких именно комндах идет речь. Вратарь хотел бы оказаться там, где смог бы получать гораздо больше игрового времени.

  • 30-летний футболист 22 января расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.
  • В этом сезоне Селихов сыграл за красно-белых в 8 матчах Кубка России, пропустил 7 голов, провел 3 матча на ноль.
  • Сообщалось об интересе к вратарю со стороны клубов Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (3)
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Кривая да нелёгкая
1737707192
Посмотрим как у него получится! Захочет он из Москвы переехать
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Аналитик77
1737717359
Селихов усилит почти любой клуб РПЛ Не так много у нас сильных вратарей с опытом игры в еврокубках на высоком уровне. 30 лет для вратаря это вторая молодость Единственное что мешало Александру в Спартаке это наличие стабильного Максименко не менее хорошего вратаря, а на сегодня может и лучшего в РПЛ, а также травмы, но при хорошем враче и должном подходе этого можно избежать. ЦСКА Акинфеева не сменит А вот Лещук в Динамо дно, Селихов сильнее и стабильнее Лантратова, точно сильнее вратаря Ростова, и того же Акацева из Краснодара, вторую восьмерку вообще не рассматриваем. Думаю он будет в Ростове, но хотелось бы чтобы был в Краснодаре.
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zigbert
1737735323
Вроде бы Ростов и Химки проявляют к нему интерес. Для Селихова это будет хорошим вариантом. Но даже там придется проявлять свои лучшие качества.
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