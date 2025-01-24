Селихов может остаться в РПЛ

Предметный интерес к голкиперу Александр Селихову проявляют два клуба РПЛ. При этом источник не сообщил, о каких именно комндах идет речь. Вратарь хотел бы оказаться там, где смог бы получать гораздо больше игрового времени.

30-летний футболист 22 января расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне Селихов сыграл за красно-белых в 8 матчах Кубка России, пропустил 7 голов, провел 3 матча на ноль.

Сообщалось об интересе к вратарю со стороны клубов Саудовской Аравии и ОАЭ.