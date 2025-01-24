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Червиченко оценил уровень мастерства Селихова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе вратаря Александра Селихова из «Спартака».

«Он может в перерыве к кому-то присоединиться, пройти полноценные сборы и, наверное, показывать хорошую игру в воротах. Я не знаю, какие шансы у него заиграть в первой восьмeрке РПЛ, у него травмы были. Не знаю, насколько они серьeзные, тут всe зависит от его физического состояния.

С мастерством всe в порядке, это вратарь, который входит в топ-5 лучших наших вратарей РПЛ. Вопрос стоит в кондициях и уверенности. Мне кажется, у Селихова с этим всe в порядке», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» расстался с 30-летним голкипером 22 января.
  • В этом сезоне Селихов сыграл за «Спартак» в 8 матчах Кубка России, пропустил 7 голов, провел 3 матча на ноль.
  • Интере к вратарю проявляли «Химки», «Ростов», клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (1)
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Кривая да нелёгкая
1737710735
Как бы да! Травмированный особо никому не нужен, какие травмы, насколько серьёзные
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