Червиченко оценил уровень мастерства Селихова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе вратаря Александра Селихова из «Спартака».

«Он может в перерыве к кому-то присоединиться, пройти полноценные сборы и, наверное, показывать хорошую игру в воротах. Я не знаю, какие шансы у него заиграть в первой восьмeрке РПЛ, у него травмы были. Не знаю, насколько они серьeзные, тут всe зависит от его физического состояния.

С мастерством всe в порядке, это вратарь, который входит в топ-5 лучших наших вратарей РПЛ. Вопрос стоит в кондициях и уверенности. Мне кажется, у Селихова с этим всe в порядке», – сказал Червиченко.