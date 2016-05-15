«Спартак» отказал «Тереку» в проведении предматчевой тренировки на «Открытие Арене»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что «Спартак» отказал грозненской команде в проведении предматчевой тренировки на поле «Открытие Арены» накануне завтрашней игры 29-го тура РФПЛ. Напомним, что в случае победы красно-белые завоюют право на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Сегодня «Спартак» отказался предоставить возможность «Тереку» провести тренировку на «Открытие Арене». Не знаю, почему они так сделали. Наверное, очень очки нужны команде, вот и решили нам помешать.

Нам предложили поле в другом месте и другом районе, когда команда уже подъехала к стадиону. Неизвестно, во сколько бы мы добрались на тренировку, если бы поехали на другое поле. Я считаю это издевательством над командой», – заявил Алханов.