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  • «Спартак» отказал «Тереку» в проведении предматчевой тренировки на «Открытие Арене»

«Спартак» отказал «Тереку» в проведении предматчевой тренировки на «Открытие Арене»

15 мая 2016, 23:18
42

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что «Спартак» отказал грозненской команде в проведении предматчевой тренировки на поле «Открытие Арены» накануне завтрашней игры 29-го тура РФПЛ. Напомним, что в случае победы красно-белые завоюют право на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Сегодня «Спартак» отказался предоставить возможность «Тереку» провести тренировку на «Открытие Арене». Не знаю, почему они так сделали. Наверное, очень очки нужны команде, вот и решили нам помешать.

Нам предложили поле в другом месте и другом районе, когда команда уже подъехала к стадиону. Неизвестно, во сколько бы мы добрались на тренировку, если бы поехали на другое поле. Я считаю это издевательством над командой», – заявил Алханов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (42)
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Расик
1463344797
Терек все равно победить
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СЛАВА 81
1463344840
Поле портить не надо.
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Blondstadt
1463345178
Ну что сказать, СПАМеры показали всему РФПЛ и миру свой свинячий пятак в очередной раз
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maior-60
1463346019
Травка зелёный не надо топтать, Травка зелёный - должны сберегать. "Терек" на травка хотел наступить, "Спаму" пришлось его не пустить...
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Snerg
1463346408
а что тут такого?вам не отказали а предложили выбор! вы сами отказались!
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GM
1463348587
Помню, как пяточки захрюкали, когда ЦСКА отказал Кубани от тренировки на химкинском поле. Но тогда газон был полное дерьмо, предложили замену заранее. А потомки рабов как были плебеями, так и остаются ими. Зато ныть горазды по любому поводу ;)
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Топс
1463353901
Правильно сделали
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Диктор
1463375208
Хоть не заходи на свои ветки- вечно тут торчат -пиндосы от других команд-реально противно
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343443
1463376487
Это просто не уважение ли боязнь команды , которая сильнее их.
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fakel-vrn
1463377064
сжечь этот стадион ..до тла...чтоб больше никто не просил потренироватса))
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