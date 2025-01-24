Тренер «Акрона» раскрыл свою реакцию на предложение подписать Дзюбу

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как ему стало известно о возможности усилить состав Артемом Дзюбой.

«Я, конечно, никогда в жизни не верил, что у меня получится работать со звездой такого уровня. Это для России определенная личность. Когда я искал нападающих, это были мысли об иностранных футболистах, то, что давала мне селекция.

Но мне позвонил спортивный директор и задал вопрос: «Как ты смотришь на трансфер Дзюбы?» Я говорю: «Только положительно, давай его сюда».

Для него это было удивлением, видимо, что я резко, конкретно и четко ответил. Я еще ни с кем не успел поговорить. Просто я понимал, что нужно для моей команды.

Нужен человек, у которого есть дух победителя, который сможет направить футболистов в тяжелый момент туда, куда надо. В тренировочном процессе, в игровых моментах и так далее.

Естественно, я слышал от Станислава Саламовича (Черчесова), кто такой Дзюба, от Валерия Георгиевича (Карпина). Потом я видел, какой игрок Дзюба, когда мы с «Ростовом» играли с «Зенитом» на выезде.

Я готовился к нему, я понимал его сильные стороны. И в какой-то момент я очень сильно этого захотел. Ну, и потом мои амбиции, осетин, туда-сюда: «Хочу попробовать, давай со звездой (поработаю)», – заявил Тедеев».