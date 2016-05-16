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    Рэшфорд, Уилшир и Хитон попали в заявку сборной Англии на Евро-2016

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон назвал расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2016. В заявку вошли 26 человек, трое из которых будут исключены позднее.

    Напомним, что англичане на групповом этапе Евро сыграют со сборной России.

    Вратари: Джо Харт («Манчестер Сити»), Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Тим Хитон («Бернли»);

    Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Эвертон»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»);

    Полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Росс Баркли («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»),Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Дэнни Дринкуотер («Лестер»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»),Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джек Уилшир («Арсенал»), Эндрос Таунсенд («Ньюкасл»);

    Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Старридж («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

    Источник: Daily Mail

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    16.05.2016 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +402

      Tri 16 мая 2016, 16:40

      Рэшфорд весьма перспективен, может, что то из него и получится.

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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 16 мая 2016, 15:23

      3 центральных защитника всего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 14:10

      Муркус все таки попал на Евро, он скорей всего не выйдет в основе и в решающих матчах, но какой опыт в его то годы!! Молодец

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