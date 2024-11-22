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    • «Барселона» заключит новый контракт с Ямалем с отступными в размере 1 миллиарда евро

    «Барселона» заключит новый контракт с Ямалем с отступными в размере 1 миллиарда евро

    «Барселона» договорилась с вингером Ламином Ямалем о новом контракте, сообщил журналист Жота Жорди в программе El Chiringuito de Jugones. Соглашение будет рассчитано на 6 лет, размер отступных составит 1 миллиард евро.

    Договор подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет. Это произойдет 13 июля 2025 года.

    • В нынешнем сезоне Ямаль провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
    • Действующий контракт 17-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

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    Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X

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    Комментарии (5)
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    Чермындыр
    1732273025
    Был уже один такой недавно у Барселоны с отсупными в 1 млрд. Где-то в Англии по арендам потерялся?
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