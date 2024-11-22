«Барселона» заключит новый контракт с Ямалем с отступными в размере 1 миллиарда евро

«Барселона» договорилась с вингером Ламином Ямалем о новом контракте, сообщил журналист Жота Жорди в программе El Chiringuito de Jugones. Соглашение будет рассчитано на 6 лет, размер отступных составит 1 миллиард евро.

Договор подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет. Это произойдет 13 июля 2025 года.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Действующий контракт 17-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE