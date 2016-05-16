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    «Ростов» завоевал путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» и «Зенит» сыграют в Лиге Европы. Ключевые события 29-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    16.05.2016 20:55
    Два пенальти и множество карточек в Петербурге. «Анжи» выбрался из зоны вылета. «Амкар» сохранил место в РФПЛ. «Бомбардир» показывает все голы 29-го тура РФПЛ.

    Сегодня состоялись целых пять матчей 29-го тура РФПЛ, причем четыре из них прошли в одно и то же время. Сегодня мог определиться чемпион и окончательно сформировалась еврокубковая пятерка.

    Цифры и факты тура:

    • «Зенит» официально потерял шансы на чемпионство и Лигу чемпионов. Теперь золото выиграет либо ЦСКА, либо «Ростов»
    • «Ростов» сыграет в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Лиге Европы
    • В матче «Зенит» – «Локомотив» сразу 13 футболистов были наказаны карточками
    • Гол в ворота «Рубина» стал для «Крыльев Советов» лишь 7-м домашним – Самара в шаге от исторического антирекорда
    • Форвард «Кубани» Роман Павлюченко забил свой 100-й гол в чемпионатах России
    • Лоренцо Мельгарехо забил первый гол за «Спартак»
    • «Анжи» впервые за несколько туров покинул последнее место и имеет неплохие шансы на спасение
    • «Амкар» сохранил место в РФПЛ
    • «Динамо» опустилось на 14-ю строчку в таблице

    А теперь смотрим, что происходило в туре!

    Онлайн матча «Кубань» – «Динамо» – 1:0

    Видеогалерея матча​

    Важнейший гол в середине первого тайма забивают хозяева! Роман Павлюченко отличился. В 100-й раз в РФПЛ, между прочим.

    Онлайн матча «Ростов» – «Урал» – 1:0

    Видеогалерея матча

    И все-таки «Ростов» открыл счет – Сердар Азмун забил красивый гол головой.

    Онлайн матча «Спартак» – «Терек» – 3:0

    Видеогалерея матча

    Спартаковцы повели в счете на 33-й минуте – Сальваторе Боккетти точно пробил головой после розыгрыша штрафного.

    «Спартак» как никогда близок к еврокубкам – 2:0, и это Мельгарехо забил свой первый гол за красно-белых!

    А это уже разгром! 3:0 – Промес, и «Терек» фактически уничтожен. Как и шансы «Локомотива» сыграть в еврокубках в следующем году.

    Онлайн матча ЦСКА – «Краснодар» – 2:0

    Видеогалерея матча

    ЦСКА повел в счете после мощного удара Мусы на 17-й минуты.

    А в начале второго тайма преимущество «красно-синих» удвоил Роман Еременко.

    Онлайн матча «Амкар» – «Уфа» – 1:0

    Видеогалерея матча

    «Амкар» успешно решает свои проблемы – великолепный гол Георгия Джикия приносит победу пермякам. «Амкар» точно сыграет в следующем сезоне в РФПЛ. Уфимцам придется биться в опасной зоне.

    Три матча уже закончились вчера:

    «Зенит» – «Локомотив» 1:1

    Видеогалерея матча

    Матч в Санкт-Петербурге испортила бригада арбитров, выпустившая игру из-под контроля – в итоге 13 человек были наказаны карточками, а оба гола были забиты с пенальти. «Зенит» лишился шансов на чемпионство, а «Локо» практически лишил себя участия в еврокубках на следующий сезон.

    «Анжи» – «Мордовия» 3:0

    ​Видеогалерея матча

    Битва аутсайдеров в Махачкале также была испорчена судейскими решениями и голом Боли с гигантского офсайда. «Анжи» в итоге довел встречу до важной победы, разгромив «Мордовию».

    «Крылья Советов» – «Рубин» 1:1

    ​Видеогалерея матча

    Матч для соперников ничего не решал, но при этом вышел весьма боевым. Также не обошлось без пенальти, который повлиял на исход встречи в самой ее концовке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 17 мая 2016, 16:48

      Молодцы. Поздравляю Ростов с лигой чемпионов. А с чемпионством еще не все ясно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 мая 2016, 22:20

      Боаш-Ч М О !!!!! Не дать Малафееву хотя бы 10 минут игры в день прощания с футболом?!?!?! Это не тренер!

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 16 мая 2016, 22:01

      Кубань!!!

      1
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      Рейтинг: +140

      Reets 16 мая 2016, 21:47

      Допинг пробы окажутся все положительные? Шучу конечно. Молодцы Ростов! #ОтМатчаКМатчу

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 16 мая 2016, 20:38

      Спящий гигант проснулся ))))) да как 100 м голом который возможно оставит клуб в премьер лиге.

      1
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 16 мая 2016, 13:04

      Провокация - не провокация, а нервы надо лечить игрокам зенита) Но и поступок Миранчука не из лучших!

      1
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      Рейтинг: +27

      Nikitich 16 мая 2016, 12:44

      Интересно, усталость или безразличие. Кубок взяли , в Евро место обеспечено, до чемпиона не дойти и все...штык в землю, а болельщики, а фанаты?

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 16 мая 2016, 12:25

      Судьи конечно в футболе слабейшее звено, от решения, сиречь ошибки его могут пойти прахом все усилия, труд, тактические и стратегические схемы и даже судьбы игроков. Необходимы повторы, при современной технике процесс просмотра с выводом эпизода на большой экран займет сущие секунды, которые не идут ни в какое сравнение с теми громадными потерями являющиеся следствием судейской ошибки.

      2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 16 мая 2016, 12:24

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 мая 2016, 06:40

      мда судьи блещут хотя Боли красивый гол забил хотя из киллометрового оффсайда, и еще что хотелось бы добавить чемп и вправду получился не предсказуемый весь сезон анжи в фнл отправляли а в концовке они уже выкарабкиваются

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