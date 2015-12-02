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Неожиданность дня. Гари Невилл возглавил «Валенсию»

<p><em>Бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и тренер сборной Англии Гари Невилл назначен главным тренером «Валенсии» до конца сезона. Что же у него впереди?</em></p> <p>Неожиданно для многих, эксперт Sky Sports Гари Невилл назначен рулевым «Валенсии» до конца сезона. Его брат Фил присоединился к клубу еще летом в качестве помощника португальца Нуну Эшпириту Санту, который недавно был уволен после 17 месяцев на посту главного тренера команды. Результаты клуба явно не соответствуют тому, на что рассчитывало руководство – слабые выступления в Примере и все шансы остаться без плей-офф Лиги чемпионов привели к закономерной отставке португальца.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450494">Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира» </a></strong></p> <p>А вот футбольная Англия понемногу сходит с ума. Подобное назначение оказалось типичным громом среди ясного неба. Большинство экспертов, в частности Джейми Каррагер, удивлены, так как во главе клуба с серьезными амбициями встал тренер почти без опыта. Более того – главным тренером Невилл, выигравший солидное количество трофеев с «МЮ», не был никогда.</p> <p>Объединение братьев в Валенсии не такое удивительное, каким может показаться – владелец «Лос Че», сингапурский миллиардер Питер Лим, имеет отношение к «Солфорд Сити», клубу, который является общим проектом Невиллов и игроков фергюсоновского «Юнайтед».  </p> <p>Невилл будет совмещать свой новый пост с обязанностями тренера сборной (главный тренер англичан Рой Ходжсон уже одобрил назначение специалиста в «Валенсию»), но что ждет его на восточном берегу Испании?</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Клуб</strong></span></p> <p>После отличного последнего сезона, который принес команде место в лигочемпионской зоне, в этом дела пошли похуже. Команда находится на девятом месте в Примере, и коротко этот отрезок можно охарактеризовать любимой песенкой болельщиков на «Месталье»: «Нуну, убирайся!».</p> <p>Куда-то пропал энтузиазм и интенсивность игры, которые игроки демонстрировали в прошлом сезоне, а также сказались травмы – главный тренер потерял многих игроков, в первую очередь – бывшего нападающего «Манчестер Сити» Альваро Негредо. Но Нуну – явно не единственный, кого надо винить за недостойные результаты.</p> <p><img alt="" src="http://estaticos.marca.com/imagenes/2015/01/26/futbol/equipos/valencia/1422300008_extras_noticia_foton_7_1.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>Дело в том, что структура клуба довольно сложна – будучи владельцем, Лим позволяет на ежедневной основе управлять клубом президенту Лайхуну Чену. И вроде бы в тени находится серый кардинал агент Жорже Мендеш. Но его влияние – то, от чего Чен хотел бы избавиться. По меньшей мере так считает испанская пресса.</p> <p>Нуну был первым клиентом Мендеша, а состав Валенсии буквально напичкан клиентами этого агента, так что нет ничего удивительного в том, что португальского тренера назначили во главе клуба.</p> <p>Однако выбор Невилла – решение исключительно со стороны Лима, который хочет, чтобы шестикратные чемпионы Испании вернули себе былую силу.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Команда</strong></span></p> <p>Невиллу достался молодой и талантливый состав – насколько сильный, пока неизвестно.</p> <p>Когда Нуну попрощался с командой в понедельник, он указал, что фанаты должны поддерживать команду, так как в противном случае на стадионе создается негативная атмосфера, не позволяющая обрести уверенность в себе.</p> <p>Левый защитник Хосе Луис Гайя, который летом привлек внимание «Реала», и нападающий Пако Алькасер, регулярно вызывающийся в сборную Испании – пожалуй, две главные звезды. Кроме них есть Дани Парехо, Шкодран Мустафи, Диего Алвес и другие сильные игроки.</p> <p><img alt="" src="http://www.lasprovincias.es/las_provincias/noticias/201501/27/media/gaya-alcacer.jpg" style="width: 720px; height: 427px;" /></p> <p>Никто из вышеперечисленных не имеет отношения к Мендешу, но целых восемь футболистов команды – его клиенты, в том числе высоко оцениваемые экспертами и прессой Энцо Перес и Андре Гомеш. Это хорошая крепкая команда, которая должна быть в четверке, но ей не по зубам соревноваться с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико» и претендовать на чемпионство по итогам сезона из 38 матчей.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/447800">Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Начало</strong></span></p> <p>Гари Невиллу придется стартовать с места в карьер. Несмотря на презентацию нового главного тренера, которая пройдет в четверг, к своим обязанностям официально он приступит лишь в воскресенье. Поэтому у него не получится поприветствовать теплую компанию друзей Месси, Суареса и Неймара, которая приедет на «Месталью» в субботу – а вот Филу скорее всего выпадет такая честь.</p> <p><img alt="" src="http://i4.mirror.co.uk/incoming/article917650.ece/ALTERNATES/s615/England%20coach%20Gary%20Neville%20looks%20on%20during%20the%20England%20training%20session%20and%20press%20conference%20at%20the%20Ullevaal%20Stadion" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>Первый матч под официальным руководством Невилла состоится против «Лиона» в Лиге чемпионов. «Валенсии» нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в 1/8 финала соревнования. Впрочем, даже выигрыш ничего не гарантирует – в случае победы «Гента» над «Зенитом» «летучим мышам» придется довольствоваться Лигой Европы.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/449933">Показательный сеанс. Как «Зенит» приближается к рекорду «Спартака»</a></strong></p> <p>Что касается Примеры, то нет никаких сомнений, что от Невилла потребуют финишировать в четверке. Сейчас на этом месте находится «Сельта» с отрывом в пять очков. Впереди еще 25 игр, и в Валенсии надеются, что команда сможет существенно улучшить качество игры, чтобы выполнить задачу на сезон. Еще в одном турнире – Кубке Короля – «Валенсия» начнет выступление в среду матчем против «Баракальдо», команды из Сегунды Б.</p> <p>Что ждет Невилла – можно только догадываться, но с каждым матчем ответов на вопросы будет появляться все больше. И совершенно точно можно сказать, что наблюдение за британским специалистом будет увлекательным.</p> <p><em>По материалам </em><em>goal.com</em></p>

Испания. Примера Испания Валенсия Англия Реал Барселона Невилл Гари Негредо Альваро Парехо Даниэль Мустафи Шкодран Алькасер Пако Гайя Хосе Луис Ходжсон Рой Эшпириту Санту Нуну Невилл Фил
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Костефан
1449311065
Бывший правый защитник "Манчестер Юнайтед" и ТРЕНЕР сборной Англии? оО Я что-то пропустил?
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