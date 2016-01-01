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    «Процедура проста, укол почти не чувствуется». Самый возрастной тренер АПЛ Ходжсон привился от коронавируса и призвал это сделать остальных

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон привился от коронавируса. 73-летний менеджер заверил, что процедура не таит в себе никаких сложностей.

    «Я получил уведомление, что пришла моя очередь привиться от коронавируса. Я без колебаний отправился в местный медицинский центр. Процедура проста, укол почти не чувствуется. В мгновение ока я уже вернулся домой.

    Настоятельно призываю всех, как я, в возрасте 70+ подойти и записаться на прием для вакцины. Присоединитесь к миллионам из нас, кто уже привился», – сказал Ходжсон.

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    Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»

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