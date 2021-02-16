«Процедура проста, укол почти не чувствуется». Самый возрастной тренер АПЛ Ходжсон привился от коронавируса и призвал это сделать остальных

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон привился от коронавируса. 73-летний менеджер заверил, что процедура не таит в себе никаких сложностей.
«Я получил уведомление, что пришла моя очередь привиться от коронавируса. Я без колебаний отправился в местный медицинский центр. Процедура проста, укол почти не чувствуется. В мгновение ока я уже вернулся домой.
Настоятельно призываю всех, как я, в возрасте 70+ подойти и записаться на прием для вакцины. Присоединитесь к миллионам из нас, кто уже привился», – сказал Ходжсон.
- Прививку сделал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
- «Кристал Пэлас» занимает в АПЛ 14-е место.
- 22 февраля «Кристал Пэлас» в 25-м туре АПЛ сыграет с «Брайтоном».
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»