«Процедура проста, укол почти не чувствуется». Самый возрастной тренер АПЛ Ходжсон привился от коронавируса и призвал это сделать остальных

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон привился от коронавируса. 73-летний менеджер заверил, что процедура не таит в себе никаких сложностей.

«Я получил уведомление, что пришла моя очередь привиться от коронавируса. Я без колебаний отправился в местный медицинский центр. Процедура проста, укол почти не чувствуется. В мгновение ока я уже вернулся домой.

Настоятельно призываю всех, как я, в возрасте 70+ подойти и записаться на прием для вакцины. Присоединитесь к миллионам из нас, кто уже привился», – сказал Ходжсон.