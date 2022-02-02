Ходжсон – шестой менеджер «Уотфорда» с момента последнего сухого матча в АПЛ

«Уотфорд» на прошлой неделе назначил на пост главного тренера 74-летнего Роя Ходжсона. Это шестой менеджер клуба с момента, когда командой был сыгран последний матч АПЛ без пропущенных голов.

Этой игрой была встреча против «Ливерпуля» 29 февраля 2020 года (3:0). Через неделю после нее все топ-5 лиг Европы прервались на ковид-паузу в несколько месяцев.