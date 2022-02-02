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    Ходжсон – шестой менеджер «Уотфорда» с момента последнего сухого матча в АПЛ

    «Уотфорд» на прошлой неделе назначил на пост главного тренера 74-летнего Роя Ходжсона. Это шестой менеджер клуба с момента, когда командой был сыгран последний матч АПЛ без пропущенных голов.

    Этой игрой была встреча против «Ливерпуля» 29 февраля 2020 года (3:0). Через неделю после нее все топ-5 лиг Европы прервались на ковид-паузу в несколько месяцев.

    • Ходжсон сменил Клаудио Раньери.
    • «Уотфорд» идет на предпоследнем месте в АПЛ.
    • Ходжсон ранее тренировал сборную Англии, «Ливерпуль», «Интер» и другие клубы.

    74-летний Ходжсон возглавил «Уотфорд»

    74-летний Ходжсон сменит Раньери в «Уотфорде» (Николо Скира)

    «Уотфорд» уволил Раньери

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2022 22:45
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