Ходжсон – шестой менеджер «Уотфорда» с момента последнего сухого матча в АПЛ

«Уотфорд» на прошлой неделе назначил на пост главного тренера 74-летнего Роя Ходжсона. Это шестой менеджер клуба с момента, когда командой был сыгран последний матч АПЛ без пропущенных голов.
Этой игрой была встреча против «Ливерпуля» 29 февраля 2020 года (3:0). Через неделю после нее все топ-5 лиг Европы прервались на ковид-паузу в несколько месяцев.
- Ходжсон сменил Клаудио Раньери.
- «Уотфорд» идет на предпоследнем месте в АПЛ.
- Ходжсон ранее тренировал сборную Англии, «Ливерпуль», «Интер» и другие клубы.
Источник: Бомбардир.ру