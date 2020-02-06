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    «Кристал Пэлас» хочет подписать Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона

    Летом «Кристал Пэлас» снова предпримет попытку купить нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    По информации Daily Star, руководство лондонского клуба надеется, что приобретение россиянина убедит Роя Ходжсона остаться на посту главного тренера.

    72-летний специалист недоволен трансферной политикой «Пэлас», поэтому до сих пор не продлил истекающий по окончании сезона контракт.

    • По информации «Чемпионата», в августе англичане предлагали за Чалова 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Daily Star

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    06.02.2020 09:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 февраля 2020, 15:13

      Как по мне, так покупка Чалова за 25 млн евро совсем не улучшит трансферную политику Кристал Пэлас, а даже наоборот. Потому что это бред. Ну не стоит Чалов столько. Его цена 20 миллион евро максимум.

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man > BRO_football 6 февраля 2020, 15:22

      и 20 объективно не стоит. 10 еще да. 20 это для чемпионата России только

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик > fan-man 6 февраля 2020, 15:34

      И кто ж за него в России готов 20 выложить? Просто интересно. Краснодар не купит - он таких сам продаёт. В Спартак не пойдёт, да и не нужен. В Зените если бы нужен был - уже бы предложили. Локомотив лучше за Кокорина поборется. Остальные - не вариант вообще. Цену то можно выставить, конечно.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 февраля 2020, 14:07

      Ничего против Чалова не имею-НО он очень слабый футболист !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 февраля 2020, 13:05

      Подождем до лета, а пока нужно в ЦСКА забивать и результативные
      пасы партнерам отдавать. Федор, вперед!!!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2020, 12:58

      тупее новости ещё не придумали?

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 февраля 2020, 10:08

      к лету его цена будет в разы меньше, а ешать в европу надо для своего развития

      2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 6 февраля 2020, 10:05

      Кто только придумал такую чушь?

      3
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