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  • «Кристал Пэлас» хочет подписать Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона

«Кристал Пэлас» хочет подписать Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона

6 февраля 2020, 09:44
7

Летом «Кристал Пэлас» снова предпримет попытку купить нападающего ЦСКА Федора Чалова.

По информации Daily Star, руководство лондонского клуба надеется, что приобретение россиянина убедит Роя Ходжсона остаться на посту главного тренера.

72-летний специалист недоволен трансферной политикой «Пэлас», поэтому до сих пор не продлил истекающий по окончании сезона контракт.

  • По информации «Чемпионата», в августе англичане предлагали за Чалова 25 миллионов евро.
  • В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять ассистов.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас ЦСКА Чалов Федор Ходжсон Рой
Комментарии (7)
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серега кашин
1580972898
к лету его цена будет в разы меньше, а ешать в европу надо для своего развития
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Garrincha58
1580983104
тупее новости ещё не придумали?
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vladimir-7
1580983504
Подождем до лета, а пока нужно в ЦСКА забивать и результативные пасы партнерам отдавать. Федор, вперед!!!
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САДЫЧОК
1580987258
Ничего против Чалова не имею-НО он очень слабый футболист !
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BRO_football
1580991221
Как по мне, так покупка Чалова за 25 млн евро совсем не улучшит трансферную политику Кристал Пэлас, а даже наоборот. Потому что это бред. Ну не стоит Чалов столько. Его цена 20 миллион евро максимум.
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