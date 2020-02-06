«Кристал Пэлас» хочет подписать Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона

Летом «Кристал Пэлас» снова предпримет попытку купить нападающего ЦСКА Федора Чалова.

По информации Daily Star, руководство лондонского клуба надеется, что приобретение россиянина убедит Роя Ходжсона остаться на посту главного тренера.

72-летний специалист недоволен трансферной политикой «Пэлас», поэтому до сих пор не продлил истекающий по окончании сезона контракт.