Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Чемпионат»: «Кристал Пэлас» увеличит предложение по Чалову до 25 миллионов

    По информации «Чемпионата», лондонский «Кристал Пэлас» планирует сделать новое трансферное предложение по нападающему ЦСКА Федору Чалову.

    Англичане готовы заплатить за 21-летнего форварда 25 миллионов евро.

    Первое предложение в 15 миллионов армейцы отклонили.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2019 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 7 августа 2019, 19:31

      если не утка, то лучше продавать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 августа 2019, 19:13

      надо толкать, и пацан хоть попробует свои силы в молодости, назад всегда примут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 7 августа 2019, 18:38

      Гинер его за такие деньги с потрохами отдаст

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 7 августа 2019, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо за Федю ставить отступные в сотку. Чтобы всякая евро-шантрапа типа Кристалл Пэлас не суетилась под ногами. Нет смысла идти молодому перспективному игроку в команду беспросветного аутсайдера. В Монако и то больше смысла перейти. Клуб с большой историей и вполне может вернуться к прежним высоким позициям.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > Дедуктор 7 августа 2019, 19:57

      Его год агрессивно раскручивали не для того, чтобы отступные сотку ставить. Его продать хотят и денег как можно больше срубить. Кристал Пэлас? Да хоть в Брондбю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 августа 2019, 18:35

      да врядли они столько заплатят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 7 августа 2019, 18:24

      огого, ну наверно нужно соглашаться )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 7 августа 2019, 18:14

      «Кристэл Пэлас», а внизу, в тегах - «КристАл Пэлас»
      Вы там уже определитесь, что ли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 7 августа 2019, 17:48

      За 25 отдадут только в путь)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2019, 17:47

      а захочет ли он сам и не зачахнет как Муса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 августа 2019, 17:46

      Там же Заху продают! Батшуайи из аренды, и вернулся к Челси! Так что это не УТКА!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11