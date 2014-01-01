Sky Sports: ЦСКА отказал «Кристал Пэлас» в покупке Чалова за 14 миллионов

И правильно сделал. Такая "скотинка" самим пригодится !
Лондонский «Кристал Пэлас» не смог приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.
По информации Sky Sports, московский клуб отклонил предложение в размере 14 миллионов фунтов. Сообщается, что «Пэлас» должен увеличить сумму трансфера, чтобы купить 21-летнего форварда.
«Чемпионат» сообщал, что английский клуб хочет приобрести россиянина за 15 миллионов евро.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.