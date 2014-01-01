Sky Sports: ЦСКА отказал «Кристал Пэлас» в покупке Чалова за 14 миллионов

Лондонский «Кристал Пэлас» не смог приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.

По информации Sky Sports, московский клуб отклонил предложение в размере 14 миллионов фунтов. Сообщается, что «Пэлас» должен увеличить сумму трансфера, чтобы купить 21-летнего форварда.

«Чемпионат» сообщал, что английский клуб хочет приобрести россиянина за 15 миллионов евро.