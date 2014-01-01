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    Sky Sports: ЦСКА отказал «Кристал Пэлас» в покупке Чалова за 14 миллионов

    Лондонский «Кристал Пэлас» не смог приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    По информации Sky Sports, московский клуб отклонил предложение в размере 14 миллионов фунтов. Сообщается, что «Пэлас» должен увеличить сумму трансфера, чтобы купить 21-летнего форварда.

    «Чемпионат» сообщал, что английский клуб хочет приобрести россиянина за 15 миллионов евро.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии16
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      Рейтинг: +743

      neim 11 минут назад

      И правильно сделал. Такая "скотинка" самим пригодится !

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      Рейтинг: +521

      Киркинитидец 14 минут назад

      продавайте!!! повтора не будет...

      0
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      Рейтинг: +1737

      Masteralex 29 минут назад

      даже по трансфермаркт цена 16, а обычно ещё раза в 1.5 цена накидывается за молодость

      0
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      Рейтинг: +67

      СвинкаСправедливости > Masteralex 14 минут назад

      Откуда там такая цена взялась вообще?

      -1
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      Рейтинг: +629

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Ну тут наверно сошлось , что клуб не ахти какой , да и состав у ЦСКА не изобилует игроками. Надеяться , что цена взлетит через год другой можно, но.....У него дриблинг , удар , техника ??? На любителя...

      0
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      Рейтинг: +44

      More_and_More 34 минуты назад

      Гинер не отпустит еще. Через год-два, когда цена вырастет минимум до 30, уже будет переговоры вести, но не раньше

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      Рейтинг: +743

      neim 40 минут назад

      В принципе, надо не отклонять, а просто отказывать в трансферах игроков, которые ещё самим пригодятся.

      0
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      Рейтинг: +10683

      slavutiq70 42 минуты назад

      А показатели то у Чалова просто охеренные 21 год,,,,,а уже 31 мяч и 15 передач,,,,,

      0
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      Рейтинг: +460

      GSmall > slavutiq70 25 минут назад

      Керж аж завидует)))

      0
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      Рейтинг: +9149

      vladimir-7 54 минуты назад

      Если это так, то хорошо, Чалову нужно еще годик-два поиграть в ЦСКА
      и поучаствовать в ЕК, вот тогда, при положительных его результатах. и
      можно продать за 25-30 млн. евро.

      0
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      Рейтинг: +10683

      slavutiq70 > vladimir-7 41 минуту назад

      как сейчас растут цены на игроков,,,,то через два года это все 40 будет,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2098

      Dgad 1 час назад

      Рано пока Феде уходить, надо еще сезончик на уровне провести и в Еврокубках позабивать, тогда вот уже можно на повышение идти

      1
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      Рейтинг: +521

      Киркинитидец > Dgad 15 минут назад

      нет! пик прошол... надо продавать.

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      Рейтинг: +148

      Milaninho 1 час назад

      Отличная новость

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