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    Чалов может за 15 миллионов перейти в «Кристал Пэлас»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Кристал Пэлас».

    Как сообщает «Чемпионат», английский клуб хочет купить россиянина за 15 миллионов евро. Соответствующее предложение уже отправлено армейцам.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1123

      gor77 4 минуты назад

      До конца трансферного окна таких "новостей от источников" будет весьма много!)))
      Этот же "чемпионат" от 14 июля этого года напечатал:
      "... Вест Хэм Юнайтед» не воспользовался возможностью приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова, утверждается в «твиттере».
      По информации источника, лондонский клуб мог выкупить права на 21-летнего нападающего «армейцев» за £ 25 млн (€ 27,85 млн). Однако в итоге «молотобойцы» отказались от подписания россиянина." и т. д.

      0
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      Рейтинг: +1802

      BlackMurder 8 минут назад

      Почему б и нет

      0
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      Рейтинг: +10546

      slavutiq70 11 минут назад

      Сейчас его не продаст Гинер,,,,по крайне мере за 15,,,Гинер умеет продавать по максималке,,,,и в нужный момент,,,,,

      1
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      Рейтинг: +821

      Стаz 15 минут назад

      То что Чаловым интересуются в Англии не для кого не секрет, а вот продадут его этим летом или нет - это вопрос к Гинеру

      2
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      Рейтинг: +4111

      серега кашин 16 минут назад

      гинер удавится ему мало 15 лямов

      0
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      Рейтинг: +1650

      Ubuntu 19 минут назад

      Если продавать Чалова, то только в Топ клуб с участием в Еврокубках

      2
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      Рейтинг: +4244

      Агасфер 20 минут назад

      Чушь собачья.

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