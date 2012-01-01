Чалов может за 15 миллионов перейти в «Кристал Пэлас»

До конца трансферного окна таких "новостей от источников" будет весьма много!)))
Этот же "чемпионат" от 14 июля этого года напечатал:
"... Вест Хэм Юнайтед» не воспользовался возможностью приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова, утверждается в «твиттере».
По информации источника, лондонский клуб мог выкупить права на 21-летнего нападающего «армейцев» за £ 25 млн (€ 27,85 млн). Однако в итоге «молотобойцы» отказались от подписания россиянина." и т. д.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Кристал Пэлас».
Как сообщает «Чемпионат», английский клуб хочет купить россиянина за 15 миллионов евро. Соответствующее предложение уже отправлено армейцам.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.