Ходжсон – первый за восемь лет английский тренер, победивший «Манчестер Сити» в гостях

«Манчестер Сити» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии уступил «Кристал Пэлас» (2:3).

Главный тренер гостей Рой Ходжсон стал первым за восемь лет англичанином, который победил «горожан» на их поле.

Последний раз «Сити» проигрывал дома команде с английским тренером в мае 2010 года. Тогда Гарри Реднапп во главе «Тоттенхэма» выиграл у клуба из Манчестера со счетом 1:0.