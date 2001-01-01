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    Ходжсон – первый за восемь лет английский тренер, победивший «Манчестер Сити» в гостях

    «Манчестер Сити» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии уступил «Кристал Пэлас» (2:3).

    Главный тренер гостей Рой Ходжсон стал первым за восемь лет англичанином, который победил «горожан» на их поле.

    Последний раз «Сити» проигрывал дома команде с английским тренером в мае 2010 года. Тогда Гарри Реднапп во главе «Тоттенхэма» выиграл у клуба из Манчестера со счетом 1:0.

    • Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» осенью 2017 года.
    • Тренеру 71 год.
    • С 2012 по 2016 год Ходжсон возглавлял сборную Англии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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