Ходжсон: «Заха остается. Надеюсь, он смирится с еще одним сезоном в «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что форвард Вилфрид Заха останется в команде еще как минимум на один сезон.

«Да, он остается, мы рады этому. Он важный игрок для клуба.

У меня нет никаких проблем с ним. Я с нетерпением жду нашей встречи завтра. Надеюсь, он смирится с тем, что у него есть еще один сезон в «Кристал Пэлас», – сказал Ходжсон.

Заха посылал в клуб запрос о желании уйти в другую команду. «Эвертон» вел активные переговоры по покупке форварда. Кроме того, «Пэлас» запрашивал у «Арсенала» 80 миллионов фунтов стерлингов за Заха.