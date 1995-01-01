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    Ходжсон: «Заха остается. Надеюсь, он смирится с еще одним сезоном в «Кристал Пэлас»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что форвард Вилфрид Заха останется в команде еще как минимум на один сезон.

    «Да, он остается, мы рады этому. Он важный игрок для клуба.

    У меня нет никаких проблем с ним. Я с нетерпением жду нашей встречи завтра. Надеюсь, он смирится с тем, что у него есть еще один сезон в «Кристал Пэлас», – сказал Ходжсон.

    Заха посылал в клуб запрос о желании уйти в другую команду. «Эвертон» вел активные переговоры по покупке форварда. Кроме того, «Пэлас» запрашивал у «Арсенала» 80 миллионов фунтов стерлингов за Заха.

    • В прошлом сезоне нападающий провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.
    • Контракт с 26-летним футболистом истекает через четыре года.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8304

      DeStar 47 минут назад

      а нефиг запрашивать 80 лямов да еще и фунтов, совсем охренели? продадут за 45млн евро в след сезоне.

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