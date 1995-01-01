Ходжсон: «Заха остается. Надеюсь, он смирится с еще одним сезоном в «Кристал Пэлас»

а нефиг запрашивать 80 лямов да еще и фунтов, совсем охренели? продадут за 45млн евро в след сезоне.
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что форвард Вилфрид Заха останется в команде еще как минимум на один сезон.
«Да, он остается, мы рады этому. Он важный игрок для клуба.
У меня нет никаких проблем с ним. Я с нетерпением жду нашей встречи завтра. Надеюсь, он смирится с тем, что у него есть еще один сезон в «Кристал Пэлас», – сказал Ходжсон.
Заха посылал в клуб запрос о желании уйти в другую команду. «Эвертон» вел активные переговоры по покупке форварда. Кроме того, «Пэлас» запрашивал у «Арсенала» 80 миллионов фунтов стерлингов за Заха.
- В прошлом сезоне нападающий провел 36 игр за лондонскую команду, забил десять голов и сделал десять ассистов.
- Контракт с 26-летним футболистом истекает через четыре года.