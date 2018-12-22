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    Ходжсон – после победы над «Сити»: «Если сравнивать АПЛ с Тур де Франс, то мы выиграли этап»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:2).

    Об игре

    Такую игру нельзя получить по взмаху волшебной палочки или после пятиминутной беседы. В это вложено много работы, мы были превосходны. Мы играем против команды очень высокого уровня. Их концентрация, умение поддерживать атаки – это пример для нас всех.

    О Тур де Франс

    Бил Шенкли [тренер «Ливерпуля» во второй половине XX века] говорил, что это марафон, а не спринт. Если сравнивать АПЛ с Тур де Франс, то мы выиграли этап сегодня, но нам предстоит еще длинный путь.

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    Источник: BBC

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    22.12.2018 20:43
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