Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (3:2).

Об игре

Такую игру нельзя получить по взмаху волшебной палочки или после пятиминутной беседы. В это вложено много работы, мы были превосходны. Мы играем против команды очень высокого уровня. Их концентрация, умение поддерживать атаки – это пример для нас всех.

О Тур де Франс

Бил Шенкли [тренер «Ливерпуля» во второй половине XX века] говорил, что это марафон, а не спринт. Если сравнивать АПЛ с Тур де Франс, то мы выиграли этап сегодня, но нам предстоит еще длинный путь.

«Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота