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АПЛ 2026/2027
Челси - Уотфорд
Челси - Уотфорд: обзор матча 21 октября 2017
Челси
21.10.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Уотфорд
12'
Педро
71'
М. Батшуайи
87'
С. Аспиликуэта
90+5'
М. Батшуайи
45+2'
А. Дукуре
50'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уотфорд
ГОЛ! 4:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Т. Бакайоко
90'
+5
90'
Замена
А. Грэй
️️️️
Э. Мариаппа
ГОЛ! 3:2!
С. Аспиликуэта
87'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Педро
86'
80'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Т. Дини
78'
Желтая карточка
К. Фемения
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Педро
71'
Замена
Виллиан
️️️️
М. Алонсо
68'
65'
Замена
А. Каррильо
️️️️
Р. Перейра
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Мората
61'
Желтая карточка
А. Мората
56'
50'
ГОЛ! 1:2!
Р. Перейра
Пас отдал
Ришарлисон
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Дукуре
Желтая карточка
А. Рюдигер
23'
19'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
13'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Э. Азар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
8
Бакайоко
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
10
Азар
9
Педро
21
Мората
3-2-2-1-2
1
Гомес
5
Мариаппа
27
Кабаселе
3
Бритос
17
Фемения
25
Холебас
8
Клеверли
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
47
Ришарлисон
3
Алонсо
10
Виллиан
10
Виллиан
3
Алонсо
9
Педро
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
9
Педро
21
Мората
44
Батшуайи
44
Батшуайи
21
Мората
14
Дини
26
Уотсон
26
Уотсон
14
Дини
37
Перейра
19
Каррильо
19
Каррильо
37
Перейра
5
Мариаппа
45
Грэй
45
Грэй
5
Мариаппа
Остались в запасе
Челси
Уотфорд
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Челси - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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