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Хаддерсфилд Таун - Челси
Хаддерсфилд Таун - Челси: обзор матча 12 декабря 2017
Хаддерсфилд Таун
12.12.2017, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Челси
90+2'
Л. Депуатр
23'
Т. Бакайоко
43'
Виллиан
50'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Челси
ГОЛ! 1:3!
Л. Депуатр
90'
+2
50'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
Виллиан
43'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
М. Алонсо
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакайоко
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
15
Лев
25
Занка
26
Шиндлер
2
Смит
10
Инс
6
Хогг
13
Муй
19
Уильямс
10
Качунга
9
Мунье
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Челси
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
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